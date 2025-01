Hittat formen – inför 4 Nations: ”Blev frustrerande”

Filip Forsberg är glödhet i NHL efter 18 matcher utan en fullträff.

Inför 4 Nations Face-Off berättar han nu om lyftet – och om förväntningarna inför spektaklet.

– Förhoppningsvis är bästa delen av säsongen kvar, säger Nashville-svensken till hockeysverige.se.

Filip Forsberg. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Filip Forsbergs säsong var inledningsvis inte lika stabil och produktiv som vi har varit vana att se den. Nu har 30-åringen från Åkerö i Leksand börjat steppa upp rejält och har gjort mål i senaste fem matcherna. Formen börjar alltså infinna sig lagom till 4-nations. Samtidigt, även om hans Nashville börjat visa gryende form ligger laget fortfarande på en 29:e plats av 32 lag.



– Vi har framför allt haft problem med målskyttet. Inte hittat någon islossning, vilket varit det största problemet, säger Filip Forsberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Nu har det kommit i gång lite bättre. Jag tycker också att vi spelar bättre och skapar mer chanser, men inte fått den här brutala utdelningen som vi fortfarande hoppas på. Det har blivit bättre i alla fall.



Hur har laget jobbat för att komma till rätta med spelet och målskyttet?

– Det vanliga. Att vi försöker spela enklare. Kasta många puckar på mål och ha folk där.

– I början var vi lite väl mycket ute i hörnorna och höll på. Nu har vi blivit mer rakare och direkt. Därefter har också resultaten blivit bättre.



Trots att spelet inte fungerat upplever inte Filip Forsberg att det varit någon panik eller stress i laget.



– Klart att det inte är något lag som vill sitta i den situationen som vi har gjort. Framför allt var det givetvis motigt under första halvan.

– Vi har mycket erfarenhet runt omkring och i egentligen hela laget, så det är ingen jättepanik. Sedan är vi inte, som sagt var, i den situation vi önskar, men det har sett bättre ut senaste tiden och då har också resultaten kommit.

Lyftet – efter långa torkan: ”Det blev lite frustrerande”

Han är nu inne på sin 13:e säsong i Nashville och har såklart en stor roll i laget. Dessutom har han ett ”A” på bröstet.



– Min roll har varit ganska lika senaste åren, men också blivit mer och mer ansvarsmässig givetvis. Jag vill såklart fortfarande vara en spelare som producerar och driver laget offensivt. Samtidigt ta en större roll på framför allt ledarsidan. I övrigt, hockeymässigt, är min roll, som sagt var, ganska lika.



Filip Forsberg har den här säsongen svarat för 15 mål och totalt 42 poäng på 47 matcher.



– Min säsong har varit upp och ner precis som lagets. Jag tycker att jag för det mesta spelat en hyfsad hockey, men produktionen har uteblivit. I alla fall under första halvan, men den har kommit i gång lite bättre nu. Med nöd och näppe är det godkänt får jag väl säga.



Utifrån den erfarenhet du har, hur gick tankarna då poängproduktionen uteblev under delar av första halvan av säsongen?

– Klart att det blev lite frustrerande. Sedan har jag lärt mig under åren att det handlar om mera än vad bara statistiken visar. Att jag försöker bidra med mer saker än mål.

– Givetvis är det med mål, assist och poäng man vinner matcher, men jag har försökt göra andra saker också. Bidra defensivt och offensivt skapa lägen för mina lagkompisar. Där tycker jag att jag gjort det bra.

– Sedan vill jag såklart göra mål och poäng. Skulle någon säga något annat är det en lögn (skratt). Jag tycker att jag har blivit mer komplett än vad jag var i början av karriären. Det är också vad jag försöker falla tillbaka på.

Nashville Predators huvudtränare, Andrew Brunette. Foto: Bildbyrån/MATT KARTOZIAN.

Efter 18 mållösa matcher har han gjort mål i fem raka matcher – och stod för 2+2 när Nashville Predators vann med 6-2 mot Minnesota Wild.

”Filip bestämde sig för att ingen skulle ta pucken från honom i kväll. När han spelar så här är det en fröjd att se, både för laget och publiken. Han lyfte verkligen laget på sina axlar”, sa lagets coach Andrew Brunette efter vinsten mot Minnesota.



Filip Forsberg:

– Senaste veckorna tycker jag att det varit lite bättre. Produktionen har varit lite bättre. Nu har det blivit lite mål på slutet, men innan var det i alla fall lite assist och jag har varit lite iblandad i lägen med (Steven) Stamkos och (Jonathan) Marchessault.

– Sedan man satte ihop oss har det funkat bra. Dom två har också fått göra många mål. Det blir, som sagt var, bättre och bättre. Förhoppningsvis är bästa delen av säsongen kvar.



Vad måste till om ni ska ta er till slutspel?

– Mer av det gjort senaste tiden. Nu har vi vunnit tre raka. Förra veckan var bra då vi vann mot Vegas och Minnesota som är två av topplagen. Vi spelade även bra mot Washington veckan innan det utan att få något resultat med oss.

– Vi visar goda tecken och det handlar om att fortsätta med det. Sedan är det givetvis att ta så många poäng vi kan. Det är en prekär sitts vi satt oss i, men samtidigt är det runt 40 matcher kvar, så det är mycket tid att jobba på fortfarande.

Ser fram emot 4-nations: ”Det bli väldigt kul”

Det är 4-nations inom kort, har du hunnit tänka något på det?

– Lite grann. Jag blir påmind om det lite här och där. Vi har haft och har fortfarande fullt upp här givetvis, men det har ändå blivit lite då och då.



Vilka förväntningar har du på turneringen?

– Först och främst ska det bli väldigt kul att spela för Sverige igen. Det var nästan sju år sedan i Köpenhamn jag hade den svenska landslagströjan på mig senast.

– Det ska bli grymt kul med att vi spelar i Montréal och Boston, vilket är svårt att slå atmosfär-mässigt.



Hur långt kan Sverige gå?

– Hela vägen, utan någon som helst tvekan. Det är tuffast möjliga motstånd, men så känner garanterat andra lagen också. Det finns goda förhoppningar.



Vilka ser du som tuffaste motståndarna?

– Alla tre (skratt). Det är fyra bästa lagen i världen som dom satt ihop, så det blir en oerhört hög kvalité på turneringen. Det är egentligen det lag som kan få ihop det snabbast på kort varsel som jag skulle gissa på kommer ha mest succé.



Och det är Sverige som kommer få ihop det snabbast eller?

– Ja, det hoppas och tror jag. Det finns förutsättningar för det, absolut. Många av oss har spelat ihop på vägen upp. Givetvis var det ett tag sedan, men flera oss har spelat i juniorlandslaget och VM tillsammans. Det är förhoppningsvis bra förspänt i alla fall och det ska bli grymt skoj.

Filip Forsberg jublar med pokalen efter VM-finalen mellan Sverige och Schweiz, 21 maj 2018 i Köpenhamn. Foto: Bildbyrån/Ludvig Thunman.