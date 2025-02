Berättar om övergången: “Har varit på gång länge” 

Efter att ha gjort sin bästa säsong i karriären i fjol har Erik Flood haft en mycket tung säsong i år.

Det ledde till att han önskade om att få lämna Västerås – och fick sin vilja igenom när Nybro Vikings köpte loss honom.

– Det har varit på gång ganska länge och jag har varit öppen med att jag har sökt efter något annat, säger Flood i en lång intervju med hockeysverige.se.

Erik Flood öppnar upp om flytten från Västerås till Nybro. Foto: Bildbyrån/Montage

Det var i söndags som affären bekräftades.

Västerås gick ut med att Erik Flood hade köpts av Nybro medan Nybro Vikings meddelade att de hade skrivit ett kontrakt med backen för resten av årets säsong. 28-åringen har därefter flyttat ner till Småland och anslutit till sin nya klubbadress.

– Det har gått väldigt snabbt med allting. Jag fick reda på det här först under lördagskvällen och hade samtal med både Tommy (Samuelsson) och (Mikael) Aaro. Därefter gick det väldigt fort och bara en timme senare var allting löst. Sedan åkte jag ner hit till Nybro på söndagen, säger Flood till hockeysverige.se om övergången.

Efter att ha tagit sig ner till Nybro på söndagen har Erik Flood tränat med sin nya klubb under både måndagen och tisdagen.

Hur har dina första intryck i klubben varit?

– Det har varit bra tycker jag. Jag har känt mig väldigt välkommen av grabbarna i laget, ledningen och alla i klubben. Nu gick det väldigt snabbt och det var mycket praktiska grejer att lösa i början så man har knappt hunnit landa. Men nu är det skönt att komma in i det direkt med träning och sedan match nu på en gång också.

Erik Flood om flytten från Västerås till Nybro

Erik Flood har varit en toppback i HockeyAllsvenskan de senaste åren och stått för starka säsonger i Kristianstad, AIK och senast Västerås. Han har tidigare även spelat för Mora, Almtuna och Vita Hästen. Nybro blir därmed hans sjunde (!) allsvenska klubb i karriären.

Detta är dock första gången sedan säsongen 2018/19 som Flood byter klubb mitt under säsongen.

– Det är klart att det egentligen aldrig är roligt att bryta upp så där när man har ett avtal. Målet är alltid att fullfölja avtalet man har och det tråkigt när det blir så. Det har varit en tuff och turbulent säsong, både för mig och laget, men nu känns det jättebra att få komma till Nybro och få en nystart, säger backen som har Borlänge HF som moderklubb.

Övergången gick snabbt för Erik Flood. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Nu berättar Erik Flood hur själva övergången från Västerås till Nybro har gått till.

– Det har varit så under den senaste tiden att… Det har varit på gång ganska länge och jag har varit öppen med att jag har sökt efter något annat. Sedan har jag ju suttit på kontrakt vilket har gjort att Västerås ägt frågan. Jag har hört att det har varit intresse från andra klubbar, både från Sverige och utomlands, men det är ju Västerås som har ägt frågan eftersom jag har haft avtal. Jag fick höra ganska tidigt att de ville ha någonting om det var så att jag skulle gå. Sedan vad det har varit för summa, det är ingenting som jag vet. Det har varit en diskussion mellan min agent och klubbarna.

Detta var alltså inget som kom plötsligt utan du har varit på väg bort från Västerås under en tid då?

– Jo, men det skulle jag säga. Det har det varit på gång ett tag med tanke på hur det har varit där under en och en halv månads tid; att jag var in och ut eller spelade som extraback. När man kommer upp i åldern och har skaffat sig den rutinen som jag har, samtidigt som man sitter på ett utgående avtal, då gäller det att se över vad som är bäst för en själv. Det har varit något som har varit på gång en tid och för mig är det skönt att det kunde lösa sig och jag är glad att ha fått komma till Nybro.

Tunga säsongen: ”Har inte fått samma förtroende”

Förra säsongen, 2023/24, stod Erik Flood för sin bästa säsong i karriären. Västerås gick väldigt tungt som lag men Flood var en av få ljusglimtar i laget. Han satte personbästa med hela 36 poäng på 50 matcher från sin backplats. Flood kom då trea i poängligan för backar då endast Tim Theocharidis och Daniel Norbe var bättre. Floods 32 assist var dock bäst av ligans backar och han kom därmed också trea i assistligan i HockeyAllsvenskan. Endast Marcus Eriksson och Konstantin Komarek passade fram till fler mål förra säsongen.

Men den här säsongen har det varit en annan historia.

Flood har, precis som hela Västerås, haft det väldigt kämpigt och på 42 matcher har han endast noterats för tolv poäng. Det är hans sämsta notering sedan han återvände till HockeyAllsvenskan 2020.

Du säger själv att det har varit en turbulent säsong, tänker du då främst för egen del eller mest hur situationen har varit i Västerås?

– Det har varit både och. Jag har aldrig tidigare varit med och spelat i ett lag där en tränare har fått sparken. Det är klart att det är rätt vanligt och händer varje säsong, men det har varit nytt för mig, säger Flood och fortsätter:

– Sedan för mig personligen har det varit mycket upp och ner. Jag gick in i säsongen med höga förväntningar, både från mig själv och från klubbens sida, eftersom att jag hade min bästa personliga säsong förra året, även om det var tufft för laget. Men i år har det gått sämre och jag kände att jag kom in lite fel i säsongen och inte har fått samma förtroende från tränarna.

Flood har gått från sin bästa säsong i HockeyAllsvenskan – till en av sina sämsta. Foto: Bildbyrån/Montage

Förra säsongen snittade Erik Flood 20:40 minuters istid per match, vilket var mest i Västerås. Men den här säsongen har han gått ner rejält, till 15:10 minuters istid per match. Det är då fem backar och totalt 13 spelare i VIK som har snittat mer istid än Flood.

– Jag gjorde misstag som blev kostsamma och har inte fått ut mitt offensiva spel som jag har velat. Då är det också klart att ledningen inte kan blunda lika mycket om för misstag. Förra säsongen hände det att man gjorde misstag också men då producerade jag bra offensivt och då går det nog att blunda lite för misstagen.

– Men den här säsongen har jag inte fått det förtroendet i offensiven eller i powerplay som jag har fått tidigare. Det är så det fungerar i den här branschen. Om tränarna tror på andra spelare blir det så och det är inget som är nytt för mig heller. Men jag känner att jag behöver spela i offensiva situationer för att få ut det mesta av mitt spel och det har jag inte fått göra på samma sätt den här säsongen.

Kände du att det blev annorlunda för dig efter tränarbytet?

– Det är klart att det kanske blev så. Det är svårt att säga men tittar man på min speltid har det blivit betydligt mindre den här säsongen, även spel i powerplay och i offensiva situationer där jag gör mig som bäst. Sedan är det klart att det är upp till mig också. Jag vet om att jag inte har haft den utdelningen eller presterat på den nivån som jag har velat.

Erik Flood: ”Jag känner en jävla revanschlust”

Numera väntar spel i Nybro Vikings för Erik Flood där han hoppas kunna hitta tillbaka till formen som han har haft tidigare i sin karriär.

Känner du en revanschkänsla och att du har någonting att bevisa nu efter hur det har gått den här säsongen?

– Bevisa skulle jag inte säga. Det är bara att titta på de fyra senaste säsongerna. Då har jag visat att jag kan vara en riktigt, riktigt bra back som kan prestera på den här nivån. Det har liksom inte bara varit en säsong utan jag har haft fyra säsonger med bra siffror och därför känner jag inte att jag behöver bevisa någonting.

– Däremot känner jag en jävla revanschlust gentemot mig själv och även folk runt omkring som tror på mig. Jag vet hur bra jag kan vara och jag har inte tappat något självförtroende utan har hela tiden försökt bli bättre varje dag. Även om jag kommer uppåt i åldern vet jag att jag fortfarande kan spela min bästa hockey och jag har många år kvar på den nivån. Därför känner jag en revanschlust att visa att jag inte har gått ner mig utan fortfarande håller en hög nivå.

Erik Flood söker revansch under slutet av säsongen. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Vanligtvis brukar självförtroendet ta lite stryk under en sådan här tuff säsong, men du upplever alltså inte det?

– Nej, det tycker jag inte. Jag hade några matcher för cirka två månader sedan där det var saker vid sidan om isen, andra saker som allmänheten kanske inte vet om, som påverkade spelet på isen. Men den senaste månaden har självförtroendet inte påverkats alls.

– Jag känner att jag kommer hit i bra form och med en bra känsla. Jag är också jätteglad att Nybro var tydliga med att de ville ha mig och allting har känts väldigt bra i samtalen som vi har haft. Tommy (Samuelsson) delar samma bild av mig som spelare som jag själv har vilket känns väldigt bra. Jag ser fram emot att få jobba med Tommy och hoppas att vi kan göra det så bra som möjligt under hans sista tid i klubben.

Erik Flood har då redan fått indikationer från ledningen att han kommer att få en stor roll i Nybro med mycket förtroende direkt från start.

– Det är klart att det känns väldigt bra. Sedan är det som alltid att man förtjänar det förtroendet som man får. Det är skönt att känna att man har det redan från början men jag måste också visa att jag förtjänar det förtroendet. Allting har känts bra här nu i början och på de första träningarna. Det ska bli jäkligt kul att få dra på sig Nybro-tröjan för den första matchen nu.

Ingår i slutspelskamp – mot sitt förra lag

Flood slåss om slutspel – mot sin förra klubb Västerås. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Nybro Vikings ligger nia i HockeyAllsvenskan med 49 poäng efter 42 omgångar. De är då ett av tre lag som slåss om de två sista slutspelsplatserna. Ett av de andra lagen som slåss om en slutspelsplats är laget som Flood nu har lämnat, Västerås. VIK ligger just nu utanför slutspel med 45 poäng på 43 matcher, fyra poäng bakom Nybro.

Flood kommer alltså att ingå i en kamp mot sin förra klubb för att nå slutspel med sin nya klubb.

Det måste vara en speciell känsla att tampas med Västerås direkt på det sättet?

– Jo, men så är det absolut. Det är klart att det kommer att vara lite speciellt men det är ingenting som jag tänker på nu. Jag har släppt Västerås och det som har varit. Sedan har jag många kompisar där och det är flera spelare och personer inom klubben som jag gillar, det är klart att det blir en lite speciell situation. Men nu har jag fullt fokus på Nybro och att vi ska gå så långt som möjligt den här säsongen, säger Flood och menar att han är optimistisk om Nybros chanser inför resten av säsongen.

– Om vi får ihop det tror jag att Nybro är ett lag som kan överraska och som folk inte pratar om på samma sätt inför slutdelen av säsongen. Många pratade om Nybro inför säsongen men deras säsong har varit upp och ner men det är nu på slutet som man ska vara som bäst.

– Potentialen finns i det här laget, det har jag känt på träningarna som jag har gjort nu och det finns många skickliga spelare i laget. En bra slutspurt kan göra mycket, kolla på vad Karlskoga gjorde förra säsongen, och jag tror stenhårt på det här laget.

28-åringen kommer att göra sin debut för Nybro under onsdagskvällen och det blir en bra utmaning direkt då Södertälje kommer på besök i Liljas Arena.

– Södertälje har haft en jäkla bra säsong och det är ett väldigt bra lag. Under min tid i Västerås tror jag inte att vi har vunnit en match mot dem (Västerås vann senast mot Södertälje 29 september 2023, reds. anm.), och i några matcher har vi blivit ordentligt utspelade. Även om det blir en tuff uppgift ska det bli väldigt kul.

– Det ska bli jätteroligt att komma igång och det är ett tajt spelschema här framöver också, det blir skönt att komma in i det direkt. Jag hoppas kunna få en nystart här under slutet av säsongen, avslutar Erik Flood.