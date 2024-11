Imponerar – efter tuffa säsongen: “Revanschlusta”

Emil Heineman lyckades inte slå sig in i Montréal förra säsongen. Men den här hösten har han varit helt ordinarie, och dessutom framträdande med sina tre mål.

– Det var en fantastisk känsla att komma med i laget. Hela den veckan var ren eufori, säger han till hockeysverige.se.

Emil Heineman. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Emil Heinemans första säsong i Montréals organisation blev inte vad han själv hade hoppats på. Bara fyra matcher i NHL och mestadels spel för Laval Rocket i AHL. Den här säsongen har 22-åringen från Leksand inlett på en helt annan nivå.

Under sina första 15 matcher har han svarat för tre mål och totalt fem poäng – i NHL.

– Jag hade egentligen inga förväntningar alls då jag gick in i den här säsongen. Mer en revanschlusta, säger Emil Heineman när hockeysverige.se får en intervju med honom då han är hemma och packar väskorna efter senaste matchen för att sedan bege sig till match borta mot Minnesota.

– Förra årets camp fick jag det inte att stämma som jag ville. Det var mer att jag var riktigt taggad att vara tillbaka och skulle ge det en chans att komma med i laget. Sedan fick det bära så långt det kunde.

– Det var en fantastisk känsla att komma med i laget. Hela den veckan var ren eufori från att jag fick redan på det till första matchen… Det var riktigt skoj.



Kan du beskriva känslan då du fick beskedet?

– Det var fjärilar i magen hela den veckan. När vi hade möte med laget sa coacherna att alla i rummet var med i ”opening roster”. Efter det hade vi videomöte. Jag hade så svårt att hänga med på det där videomötet (skratt) eftersom jag var så himla nervig, förväntansfull, glad och allt vad det var.



Hur var första bytena?

– Högt tempo. Det var mot Toronto hemma och det smällde. Den hade allt vad man kan förvänta sig i en öppningsmatch mot just Toronto. En tajt match som vi vann med 1-0 sjukt nog. Vi hade en grym målvakt (Sam Montembeault) som stod på huvudet och räddade puckar. Han var fantastisk i den matchen samtidigt som vi spelade väldigt bra och stabilt.

Emil Heineman firar ett mål. Foto: Bildbyrån.

Emil Heineman om säsongsinledningen: “Kämpat på”

Just mötena mellan Montréal och Toronto är såklart speciella matcher att spela.

– Vi har redan mött Toronto tre gånger den här säsongen inkluderat både försäsong och serien. Det är mäktigt att möta topp-, toppspelarna. Att få mäta sig med dom. Jag blir såklart extra taggad att få möta (William) Nylander och gubbarna. Det är verkligen dom matcherna man vill spela.



Det finns knappast några mer klassiska matcher än mötena mellan de båda kanadensiska storklubbarna.

– Nej, exakt. Det känns sjukt att jag redan gjort det så pass många gånger, skrattar Emil Heineman och fortsätter:

– Det är ett sådan jäkla tryck från läktarna och man känner i luften att det är speciella matcher och att alla vet om att det är så. Toronto är en rival och har varit så sedan 100 år tillbaka.



Hur ser du på din inledning av säsongen?

– Jag tycker att jag har kämpat på bra. Det började bra, jag gjorde mitt första mål (match två mot Ottawa) och red lite grann på det.

– Det blev en liten dipp, men sedan har jag kämpat mig tillbaka från den också. Jag lär mig av allting och tycker att det har gått bra. Tråkigt nog har det inte gått så bra för oss i laget, men jag tycker att vi börjat hitta det senaste tiden och ”gött” att få en vinst i måndags (7-5 mot Buffalo, Emil Heineman gjorde ett mål) att bygga på. Jag tror att det vänder för oss nu och vi får lite medstuds. Det hade varit ”gött” ha lite flyt med oss och rida på den vågen.



Montréal är en hockeytokig stad. Om du ger dig ut på stan, kommer folk fram och vill prata hockey med dig?

– Det är ingen fara på så vis, men det har faktiskt hänt att jag fått någon gratis kaffe eftersom ägaren till kaféet känt igen mig. Det är såklart lite kul. Men, nej, jag skulle inte säga att jag är någon stor kändis ännu, avslutar Emil Heineman med ett skratt.