Egenskaperna bakom succén – enligt pappa Peter

Peter Andersson var en storback inom svensk hockey på sin tid. Nu är det sonen Rasmus som gör succé – som lagkapten för Tre Kronor.

– Som pappa blir jag naturligtvis glad och stolt över att han får vara med, säger Peter Andersson till hockeysverige.se.

Peter Andersson om sonen Rasmus framfart.

Peter Anderson spelade fyra VM mellan 1993 och 2001. Nu är han själv nybliven coach för Västerås.

Däremot kommer hans son Rasmus VM-debutera i Avicii Arena. Han VM-debuterar dessutom med ett ”C” på bröstet.

– Klart att jag blev glad för hans skull. Jag har gjort en del VM och vet att det är en häftig och rolig grej. Men nu gjorde inte jag något VM på hemmaplan som det här är, säger pappa Peter Andersson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Rasmus har ingen jättelandslagskarriär bakom sig. Han har varit med i något pojklandslag och U18, men inte så jättemycket mer tack vare att han stack över så pass tidigt. Då blev det inte så mycket av den varan, men jag vet att han varit sugen på landslaget om frågan skulle komma.Det är ett bra landslagsår för dom som tycker det är häftigt med ett hemma-VM. När han fick frågan var det också självklart för honom att åka och spela för Sverige. Han är jättetaggad, sugen och ser fram emot närmsta veckorna.

Som pappa, hur ska det bli att se din son spela ett VM, att han går lite i dina fotspår?

– Jag åker upp till Stockholm och ska se i stort sett alla matcher. Klart att det finns en stolthet hos mig. Jag känner att det är kul för honom eftersom jag vet hur mycket han ser fram emot det. Som pappa blir jag naturligtvis glad och stolt över att han får vara med.

Du har själv spelat VM, vad blir viktigt om man ska komma väl förberedd och med det göra en bra turnering?

– Vi har pratat lite om det. Calgary gick inte till slutspel även om laget gjorde en ganska bra säsong. Rasmus spelade skadad rätt mycket sista tiden, han hade problem med en fot, och frågade mig när Tre Kronor hade en förmatch hur han skulle göra med dom. ”Åk och spela dom matcherna för du kommer lättare in i det då det blir en större rink och annorlunda spel”.

– Jag tror att det passade honom bra att få känna på det några matcher innan VM. Plus då att få hänga med laget och vara en i gänget. Han har fått ultimata förberedelser för att åka och spela. Även några matcher och träningar på stor rink. Det tror jag har varit bra för honom.

Minns silvret för 32 år sedan

Vad är ditt bästa minne som spelare från VM?

– Jag gjorde fyra VM och har ett silver från VM 1993. Vi förlorade mot ryssarna i finalen. Det gör lite ont fortfarande att bara ha ett silver, men det var på den tiden dom var så jäkla bra, skrattar Peter Andersson.

– Nu har Sverige ett bra lag. Det ska bli kul att följa laget och jag hoppas naturligtvis att dom ska gå hela vägen även om Kanada och även andra lag ser bra ut. En kvart och en semi… Det blir otroligt tufft, men jag hoppas killarna kan ha det här extra flytet som behövs. Sverige har i alla fall ett lag som kan vara med och slåss om ädlaste medaljerna.



I Sverige pratas det inte speciellt mycket om Rasmus Andersson, men han är uppskattad både som spelare och person i Calgary och NHL enligt Peter Andersson.

– Calgary har rätt gedigna fans, en fantastisk ”fan base”. Han är dessutom draftad av Calgary och fått gå hela vägen där från farmarlaget och lyckats slå sig in i NHL.Det var Bill Peters som gav honom chansen. Du får inte så många chanser som spelare. Jag kommer ihåg det där ”Nu har du chansen och måste ta den. Du får två, tre matcher på dig. Sedan kommer någon annan.” Det funkar så i den branschen där borta.

– Han lyckades slå sig in och började med att spela åtta, tio minuter första säsongen. Sedan blev det lite mer andra säsongen. Nu är en stabil back för Calgary. Snittar runt 24 minuter per match och har fått ett stort förtroende under många år.

– Rasmus har ett år kvar på sitt sexårskontrakt. Vi får se vad som händer med hans framtid, men jag vet att han är omtyckt och respekterad i stan och laget. Det har jag känt alla gånger jag varit där och tittat. Det är naturligtvis kul att se.

Hyllar Mikael Backlund

En som har betytt mycket för Rasmus Andersson är lagkompisen, Mikael Backlund.

–”Mickis” har gjort ett jättejobb med Rasmus. Dom är jättegoda vänner och umgås utanför hockeyn familjevis.

Han var ett jättefint stöd för Rasmus i början. Det var jätteviktigt för Rasmus att ha dels en svensk där som kunde berätta hur allt fungerar. ”Tänk på det här. Gör så här”. ”Mickis” backade upp honom till 100 procent, vilket Rasmus haft otrolig nytta av.

– Det här pratar ofta Rasmus om och han är jättetacksam över hur mycket Backlund har hjälpt honom under framför allt första åren.



Vad tror du vi får se för Rasmus Andersson under VM?

– Jag tror att det blir lite annorlunda på stor rink jämfört med en mindre. Han är en rätt spelskicklig spelare, bra passningsspelare som har en offensiv instinkt och kan sätta upp ett bra spel, men också hitta en bra och ibland avgörande passning.

Sedan får vi se om det blir powerplay för honom. Det är säkert en jättetuff konkurrens där. Han är en potentiell powerplayback skulle jag kunna tänka mig. Där kanske coacherna får lite huvudbry eftersom många är det.

– Rasmus kan även spela lite frejdigt och är rätt orädd. Han kliver inte undan om det hettar till. Det kan jag tycka är en av hans styrkor och som gjorde att han slog sig in i NHL. Han backade inte när det hettade till, avslutar Peter Andersson.

