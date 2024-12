AIK-tränaren: “Man har alltid lite olika syn på saker och ting”

Sportbladet har tidigare skrivit om en tränarstab i AIK som inte drog åt samma håll.

Nu ger assisterande, Niklas Andersson, sin syn på det hela – efter att Markus Åkerblom fått sparken.

– Skulle alla tränare tycka precis samma sak så skulle vi inte heller komma framåt, säger han till hockeysverige.se.

Niklas Andersson, Markus Åkerblom och Fredrik Hallberg. Foto: Bildbyrån (montage).

När AIK tar emot Östersund under tisdagskvällen kommer inte Markus Åkerblom att stå i båset.



Under måndagen meddelade stockholmsklubben att man sparkat huvudtränaren för att återigen göra plats för Roger Melin. Ett besked som kom plötsligt för staben – trots att laget nu inte tagit tre poäng i en match sedan mötet med just Östersund 23 oktober.



– Det är som det är. Det är tråkigt som fan, vi har ändå jobbat ihop i ett halvår nu. Samtidigt är det en del av det här spelet, man vet om att det kan hända när man kliver in i det här. Det är som det är, säger AIK:s assisterande tränare Niklas Andersson till hockeysverige.se.



Känner du ett ansvar i det hela?

– Det är klart, det gör vi alla ledare och spelare. Vi är alla en del i att det inte har fungerat som det ska.



Andersson har under måndagen suttit ner med Åkerblom efter beskedet, precis som de andra i staben, men inte för att rensa luften. Detta trots Sportbladets tidigare har rapporter om en grupp ledare som drar åt olika håll.



– Vi har mest pratat om hur vi mår i det som hände och konstaterat att vi inte har fått det att fungera som vi vill. Det finns inte så mycket att säga om det, säger han och fortsätter om uppgifterna:

– Nej, inte mer än vad som är fullt normalt. Man har alltid lite olika syn på saker och ting, men det är ju därför man är tre stycken också, för att få en levande dynamik i arbetet. Skulle alla tränare tycka precis samma sak så skulle vi inte heller komma framåt. Sen är det ju huvudtränarens jobb att koka ner allt det där till en full maträtt.



Samtidigt menar Andersson att omställningen från Anton Blomqvist kan vara en del att resultaten sett ut som de gjort.



– Det kan vara en del i det, att det var tufft att gå från det som var. Jag kommer lägga fokus på det som ska göras framöver nu, fyller han i.



Hur har gruppen reagerat på dagens besked?

– Jag vet faktiskt inte. Vi ledare var inne på vårt kontor när det här skedde och gruppen var i omklädningsrummet, så jag har inte mött gruppen ännu.

Oviss framtid för assisterande tränarna: “Det vet vi inte”

Niklas Andersson har själv gjort över 200 matcher i Hockeyallsvenskan (och över 100 i Elitserien/SHL), men klev till i år in i A-lagets tränarstab på riktigt efter jobb som både fys- och juniortränare. Huruvida han och Fredrik Hallberg blir kvar intill Roger Melin längre fram vet han ännu inte.



– Nej det vet vi inte. Vi måste träffa Roger först, det har vi inte hunnit göra eftersom det gått så pass fort. Jag känner honom lite grann sedan tidigare, men vi vet inte hur arbetssättet kommer se ut, säger Andersson.



Vad betyder det att just Roger kommer in?

– Framförallt är han en rutinerad tränare som varit med väldigt länge. Han är ett stort namn för AIK och är väldigt respekterad bland spelare, ledare och fans. Det är något som verkligen talar för det såklart.

– Jag tror att han har en ganska tydlig bild av vad han kommer vilja bidra med vad han kommer.



Men först, innan Roger Melin kliver in, väntar det där mötet med Östersund.



Vad trycker man på i ett sådant här läge?

– Alla spelare kommer ju reagera på olika sätt. Jag kommer ihåg mitt första seniorår då jag hade tre olika huvudtränare första säsongen i Brynäs. Jag tror att det kanske blir lite större för de yngre än för de äldre som varit med om det förr, säger Andersson och fortsätter:

– Så här tajt inpå kan vi egentligen bara trycka på att vi behöver ställa upp för varandra och att vi sitter i den här båten tillsammans. Även om det kommer in en ny huvudtränare så kommer inte det vara någon frälsare. Det är fortfarande ett “teamwork” som ska göras.



Roger Melins första matcher denna fjärde sejour i AIK blir hemmamötena med Mora och Kalmar 6 december och 7 december.