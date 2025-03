Domarchefens svar på kritiken: ”Var klappkassa”

Spelare, tränare, agenter och supportrar har uppmärksammat det höga antalet utvisningar i slutspelet.

Nu svarar domarchefen i Hockeyallsvenskan, Björn Wettergren, på kritiken – och förklarar hur man tänkt inför slutspurten.

– Vi ska inte ha en finalserie där en ledande spelare inte kan vara med för att han har fått handlederna avslagna, säger Wettergren till hockeysverige.se.

Björn Wettergren, domarchef för hockeyallsvenskan. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



14 matcher och totalt 370 utvisningsminuter. Det var det slutspelsfacit som domarna i hockeyallsvenskan kunde se tillbaka på inför fredagens matcher. Samtidigt har både spelare, tränare, agenter och supportrar uppmärksammat nivån, i TV4 och på sociala medier.



– Det är mycket utvisningar, det är väl det som präglar andra perioden. Det är utvisningar till höger och vänster, sade exempelvis DIF-kaptenen Marcus Krüger till TV4 efter torsdagens vinst i Mora.



När hockeysverige.se möter ligans domarchef, Björn Wettergren, inför fredagens nedsläpp på Hovet inleds konversationen med om just detta egentligen är rättfärdigat.



– Domarfokus är det alltid i slutspelet. Om man ska raljera lite så är det tur att det finns domare så att förlorande lag har något att skylla på. Det är ofta så i ett slutspel att man pekar på oss oavsett vad vi själva sen tycker. Sen är det klart att vi inte alltid är supernöjda med allt vi gör, det är väl ingen, säger Wettergren och fortsätter:

– Jag är inte ute på sociala medier så jag vet inte vad som står där, men jag upplever inte att det har varit mer fokus på oss i år än vad det har varit tidigare år. Däremot har det varit ett annorlunda fokus.



På vilket sätt?

– I fjol fick vi oerhört mycket skit, i alla fall internt från klubbarna, om att vi tog för lite utvisningar. Man tyckte att vi släppte på alldeles för mycket, särskilt i slutspelet. I år har det väl snarare varit tvärtom, att man tycker att vi tar för mycket utvisningar. Tittar man på statistiken så har vi spelat 14 slutspelsmatcher hittills i år. Och vi snittar ungefär 26 minuter per match idag. På dom första 14 slutspelsmatcherna i fjol så snittade vi ungefär 20. Så det är tre utvisningar mera per match i år. Ska det vara 22,5 minuter då, så är alla nöjda?

– Sen är jag inte dumare att jag fattar att det beror på vad det är för utvisningar man tar, såklart. Men det är ganska svårt att navigera i alla dom här åsikterna när alla tävlar om att vinna matcher och att gå upp i SHL.



Domarchefen fortsätter med att förklara den knepiga miljö domarna måste hantera varje matchdag.



– Vi kan sitta på konferenser med klubbar, eller med företrädare från alla möjliga håll, och vara oerhört fokuserad på vad är bäst för svensk hockey och hur ska vi ta det här framåt. Hur ska vi skola juniorer, hur domarna ska döma och allt vad det här. Sen är det match och då gäller inte det längre. Då är det här och nu. ”Vad hände i den här matchen, varför tog de inte den där utvisningen, hur fan kunde de döma mål på det där”, och så är det skandal. Skulle vi ta intryck av allt så skulle vi bli helt schizofrena. Det går inte, säger Wettergren.



Har ni fått höra från klubbarna att ni tagit för mycket utvisningar i år?

– Ja, på sina håll tycker man det. Men varför vi dömer som vi dömer är ingenting som vi sitter och hittar på. Vi har en regelbok. Sen så kan man ju förhålla sig i den på olika sätt. Efter förra säsongen så var den feedback vi fick: ”vi vill att ni tar mer utvisningar för spelförstörande moment”. Det tyckte vi också. Vissa matcher i fjol tycker jag att vi var klappkassa. Vi gjorde inte jobbet. Vi lät det skena iväg. Då står man där i en overtime och det är för sent. Där vill inte vi hamna igen.

– Därför gick vi in i den här säsongen med ett ganska tydligt budskap, ”nu ska vi döma ishockey och vi ska se till att de skickligaste spelarna ska få utrymme”. Köper du en Ferrari så vill du inte köra i 30 med den. Investerar du i en väldigt duktig hockeyspelare då ska den spelaren kunna göra någonting också. under den här säsongen har vi jobbat med det envetet och tagit fler utvisningar än förra. Det ser ungefär likadant ut i slutspelet.

Bestämde sig inför slutspelet: ”Ska inte vika ner oss”

Wettergren förklarar hur hockeyallsvenskan bjudit in alla klubbar till avställningsmöten under säsongen och att representanterna då har tryckt på ytterligare för att få bort spelförstörande moment. Det hela har lett till att man i detta slutspel helt enkelt har bestämt sig.



– Vi tyckte att vi dömde grundserien bra. Sen är det klart att vi kan gå in på enskilda matcher och se att det inte var bra, men överlag tycker vi att vi ledde de 52 omgångarna på ett bra sätt. Sen bestämde vi oss lite grann för första gången att vi inte ska vika ner oss i slutspelet. Vi ska fortsätta döma. Vi ska fortsätta ta hakning, holding, slashing. Vi ska inte ha en finalserie där en ledande spelare inte kan vara med för att han har fått handlederna avslagna. Om han har fått det så ska vi ha fångat upp det. Det har vi bestämt oss för.



Har ni pratat om att ändra på något nu till slutspelet?

– Jag tycker att vi står på en bättre grund efter 52 gånger än vad vi gjorde för ett år sedan, och det vill vi förvalta i slutspelet – och fortsätta vara tydliga. Vi ska inte hålla på att jaga tacklingsutvisningar, vi ska inte hålla på att skicka av spelare med billiga matchstraff på gruff eller små slagsmål. Däremot så ska vi bestraffa holding, hooking, slashing. Det tar bara bort de spelarna som faktiskt kan briljera. Låt dem göra det. Det är vår andemening.



Domarchefen fortsätter sedan med sina tankar om de större straffen – och slagsmålen som blev uppmärksammade under förra årets slutspel då fem spelare anmäldes till disciplinnämnden efter ett jättebråk i kvartsfinalen mellan AIK och Mora.



– Matchstraff är ingenting som vi är ute efter. Till exempel tycker vi inte att det ska vara game misconduct på slagsmål, om det inte urartar. Men om två spelare står och pucklar på varandra en stund och allt går bra… ja, men vila fem minuter. Det finns andra ligor som är betydligt striktare. Det som händer i ett slutspel är också att alla blir mer påkopplade. Alla tar ju sitt eget uppdrag på lite större allvar och spelarna blir mer ivriga att göra bra resultat och då kan det bli fler situationer att bedöma, givetvis.

Så har man hanterat stora misstaget: ”Pratat många timmar”

Allt detta, kritiken och det stora domarfokuset har i sin tur även lyfts i media som en anledning till bristen på hockeydomare idag. För Hockeyallsvenskan har det betytt att man behövt lyfta upp nya förmågor från Hockeyettan när de äldre lagt pipan på hyllan.



– Jag tycker att det är nyttigt. Vi har en trainee-grupp från Hockeyettan där det varit fem huvuddomar som har varit uppe och dömt. De har väl snittat 10 till 15 matcher per gubbe och det tror jag är nyttigt för de ska ju in i den här ligan framåt. Det är svårt att ta det klivet utan att få testa först. Historiskt har det inte riktigt fungerat så, utan man kanske har fått en provmatch. ”Åk och döm den här. Lycka till. Går det bra så får det fler. Går det dåligt så ses vi aldrig igen”. Det är ganska orättvist. Jag tycker att man måste få chansen över tid för att se vad en person går för. Det är något som vi avser fortsätta med.

Mikael Nord var ångerfull efter den missade höga klubban mellan Björklöven och AIK. Foto: TV4/Skärmdump & Johan Axelsson/Bildbyrån

Även de erfarna kan dock göra fel, vilket första kvartsfinalen mellan Björklöven och Umeå visade då Mikael Nord och kompani missade en hög klubba som till slut blev avgörande.



– Det är fan bara att rannsaka oss själva. Det är för kasst, sade Nord ärligt till TV4 efter slutsignal.



Björn, hur mycket har ni pratat om den situationen?

– Jättemycket, såklart. Vi har pratat många timmar på telefon. Det är två grejer: Det ena är, vad hände? Det är ganska lätt att konstatera. De missade den. Det kan vi stänga ganska snabbt. Det är fel, de såg fel, de dömde fel. Det vi pratat om är hur vi går vidare. Det var en hel hockeymatch som spelades innan det som dömdes ganska bra. Sen blir det naturligt att allt fokus hamnar på den här situationen. Vad gör det med domarna då? De ska ut och döma igen. Hur tar man sig vidare till en sådan fadäs? Det pratar vi jättemycket om, säger Wettergren.

– Så är det med hockeydomar. Du kan ju vara helt briljant i 99 procent av matchen och sen göra en stor miss. Då är det grejen alla pratar om. Det är det vi bedöms på och det vet vi om. Det är inget att gråta över.



Upplever du att det varit några andra stora misstag i årets slutspel?

– Inget av den kalibern, tack och lov. Sen har alla matcher domarmisstag. Även många gånger när ingen säger någonting så kan vi tycka att det inte varit bra. Det är väl ungefär som ett lag. Du kan vinna därute med 4–0, men coachen kan fortfarande ha en lista på att det han vill att du jobbar med. Så är det för oss också.

– Vi hade någon match i veckan där det i princip inte var något fokus alls på oss, men jag var ändå ganska besviken och tyckte att det är mer eller mindre var tur att vi inte hade så mycket fokus på oss, för vi gjorde inte riktigt jobbet. Då blev det en ganska klar seger för ena laget och då kommer vi undan. Sen ska vi inte nöja oss där. Vi ska fortfarande jobba med varje detalj, oavsett vad resultatet blir i matchen.



Wettergren trycker återigen på att misstag är en del av sporten, även för domarna.



– Mitt uppdrag är att försöka se till att vi är så väl förberedda vi kan vara så att vi kan göra vårt jobb så bra vi kan. Vi skulle kunna ta in Connor McDavid till vilket slags lag som helst och han skulle fortfarande begå misstag, även om han skulle vara grym. Det måste man bara acceptera, det går inte att vara felfri.



Ni bytte domare till idag (läs igår) efter matcherna i Umeå…

– Vi har sagt från början att vi inte kommer att låsa fast någon i en serie. Vi kommer att sätta domare där vi tycker att de är mest nytta för stunden. Vi har tagit ut tolv huvuddomare till kvartsfinaler och playout som löper parallellt, och alla behövs Du kan inte döma varje dag.

– Sen ju spetsigare det blir, någon kvart kanske tar slut, någon annan rullar vidare… det är klart att då kommer vi också spetsa med domarna. Sen går vi in i semifinaler och går från tolv till sex domare. Där är väl den stora nedskärningen, avslutar Wettergren.