”Jag har haft möjligheten att lämna för spel högre upp men valt att stanna”

Han var med när klubben åkte ut ur HockeyAllsvenskan 2022, valde att följa med ner och skrev ett treårskontrakt med Troja-Ljungby.

Nu har Dennis Fröland, som lagkapten, varit med och fört Troja tillbaka upp igen.

För hockeysverige.se berättar han om:

✓ Firandet – under långa bussresan: ”Plockade med oss öl”

✓ Nyckeln bakom avgörandet: ”Blev ett ’wake up-call’ för oss”

✓ Därför har han blivit kvar i Troja: ”Hade inte känts bra att lämna mitt i…”

✓ Svaret om framtiden: ”Jag är sjukt motiverad”

Dennis Fröland och hans Troja-Ljungby firade rejält efter avancemanget.

Foto: Bildbyrån/Montage

Troja-Ljungby är en allsvensk förening återigen.

De vann den femte och avgörande finalen mot Hudiksvall med 5-1 under söndagskvällen för att säkra avancemang upp till HockeyAllsvenskan. Efter tre år i HockeyEttan är föreningen nu tillbaka i andraligan igen.

Dennis Fröland, lagkapten i Troja-Ljungby, var med när klubben åkte ut ur HockeyAllsvenskan 2022 men har sedan blivit kvar för att föra upp klubben igen. Han berättar att laget kom hem till Ljungby igen vid 06-tiden under måndagsmorgonen efter en tio (!) timmar lång bussresa under natten.

– Man är lite trött nu, vi stannade bara till i Gävle där vi käkade och fick med oss öl till resan, säger Fröland till hockeysverige.se under måndagseftermiddagen.

Det var ett stort gäng Troja-Ljungby-supportrar på plats i Hudiksvall som firade avancemanget med laget innan avresan hemåt. Annars blev det dock ett annorlunda firande för Troja som fick festa så gott det gick under den långa bussresan.

– Det är klart att vi hade velat vinna i torsdags här hemma men nu blev det som det blev och jag är bara glad att vi fick vinna ändå. Vi ska träffas ganska snart här och dra igång med firandet igen, säger Fröland och syftar på att laget ska bli firade på Stora Torget i Ljungby vid 18-tiden under måndagen.

Troja-Ljungby firar avancemanget med de tillresta fansen i Hudiksvall.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

”Förklarade vad vi behövde göra för att vinna: Spela Troja-hockey”

Det svängde en del i finalserien mellan Troja-Ljungby och Hudiksvall i kampen om att gå upp till HockeyAllsvenskan.

Match ett: Hudiksvall – Troja-Ljungby 5–6 (sudden)

Hudiksvall – Troja-Ljungby 5–6 (sudden) Match två: Hudiksvall – Troja-Ljungby 6–4

Hudiksvall – Troja-Ljungby 6–4 Match tre: Troja-Ljungby – Hudiksvall 4–0

Troja-Ljungby – Hudiksvall 4–0 Match fyra: Troja-Ljungby – Hudiksvall 0–2

Men i den femte och avgörande finalen gjorde Troja-Ljungby sin bästa insats för serien och det var egentligen aldrig något snack om saken i 5-1-segern.

Hade ni bara bestämt er för att gå upp, för ni gör ju er bästa insats i sista matchen?

– Det var lite så. Vi kände att vi hade kommit ifrån vårt spel lite grann tidigare under finalserien. Vi spelade inte riktigt som vi ville utan var lite stressade i allt vi gjorde. Men sedan hade vi ett bra snack efter match fyra där vi diskuterade och kom fram att vi inte hade spelat den hockeyn som krävs. Jens (Gustafsson, huvudtränare) hade ett väldigt bra snack för gruppen och förklarade vad vi behöver göra för att vinna, och det var att spela ”Troja-hockeyn”. Det blev lite av ett ”wake up-call” för oss som grupp och vi kände bara att ”nu kör vi” och det gick ju hela vägen också.

Troja-Ljungby har varit stora favoriter hela säsongen men vacklade under AllEttan innan de lade in en helt annan växel under slutspelet där Troja bara förlorade tre (!) av 15 matcher. Det blev 3-1 i åttondelsfinalen mot HC Dalen, 3-0 mot överraskningen Hanvikens SK i kvartsfinal och 3-0 mot Visby/Roma i semifinal innan det blev 3-2 i finalen mot Hudiksvall.

Vad ligger bakom att ni har kommit upp och spelat som bäst när det gäller?

– Den enkla förklaringen är att vi hade sjukt mycket sjukdomsfall och skador då. Det som Hudiksvall, och flera andra lag, har gått igenom under slutspelet hade vi i AllEttan. Det var den stora förklaringen. Under den perioden när vi spelade som sämst hade vi många borta och flera som också spelade igenom saker. Själv var jag kanske inte heller helt hundra utan man borde nog inte ha spelat några av de matcherna, men vi behövde ju mönstra ett lag ändå.

– Jag har alltid haft tron på att vi skulle gå upp. Jag kände det redan tidigt under säsongen att detta var en speciell grupp. När vi har spelat som bäst har vi också varit jävligt bra. Det är skönt att det gick hela vägen också.

Dennis Fröland mitt i segervimlet efter segern i går.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Därför har Dennis Fröland blivit kvar i Troja-Ljungby

Dennis Fröland spelade med Troja-Ljungby i HockeyEttan under säsongen 2014/15 och återvände till klubben i HockeyAllsvenskan 2021 efter att ha spelat för bland annat Vimmerby, Karlskoga och AIK. Men Troja-Ljungby åkte tillbaka ner till HockeyEttan direkt 2022. Fröland blev dock kvar och trots att han är stockholmare från början har han rotat sig i Småland. Han skrev ett treårskontrakt med Troja efter degraderingen 2022 och inför årets säsong blev han också lagkapten för klubben.

Hur är känslan när ni nu till slut har säkrat avancemanget?

– Det är jävligt skönt, speciellt eftersom att jag själv hade varit med när vi åkte ut där i kvalet mot Södertälje. Sedan var ju planen att vi skulle upp direkt igen på en gång. Jag skrev ju ett treårsavtal med målet att vi skulle spela Allsvenskan inom en snar framtid och också kunna etablera oss där. Det var mitt mål där och då, och det är väldigt skönt att ha varit med på resan och tagit tillbaka klubben.

Fröland har visat vägen för Troja under alla säsonger. I HockeyAllsvenskan gjorde han 30 poäng på 57 matcher. Säsongen 2022/23 stod han för 43 poäng på 52 matcher. I fjol blev det 46 poäng på 42 matcher och den här säsongen gjorde han 48 poäng på 52 matcher, varav hela 18 poäng kom på 15 slutspelsmatcher. Bara poängkungen Oscar Nordin gjorde fler poäng än Fröland för Troja den här säsongen.

Hur kommer det sig att du hela tiden har blivit kvar i Troja och trott på projektet?

– Jag trivs verkligen jättebra här nere och har alltid gjort det. Och jag har haft möjligheten varje år att kunna lämna för att spela högre upp men valt att stanna. Jag har hela tiden haft fokuset och siktet inställt på att ta klubben tillbaka. När jag hade skrivit ett långt kontrakt för att vara med på resan hade det inte känts bra att lämna mitt i eller kanske se Troja gå upp medan jag spelade någon annanstans. Jag har hela tiden velat gå upp med Troja oavsett hur det än hade sett ut och jag är väldigt glad att det blev så nu också.

Fröland har valt att stanna kvar i Troja-Ljungby.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Hyllar ’Trucken’: ”En fantastisk människa”

Från degraderingen 2022 återfinns endast fyra spelare som är med och för upp klubben tillbaka till HockeyAllsvenskan. Förutom Dennis Fröland är det även hans tre backkollegor Daniel ”Trucken” Karlsson Thörnros, Carl Ernstig och Carl Ehrnberg. Fröland och Karlsson Thörnros har tagit ett stort ansvar i Troja-Ljungby som de två stora ledarna, då de är ensamma i laget om att vara över 30 år.

Det var då extra speciellt för Troja-legendaren ”Trucken” Karlsson då han har spelat över 1 000 matcher för klubben och nu var med om sitt fjärde avancemang efter klubben. Efter matchen igår kramade Daniel ”Trucken” Karlsson Thörnros om varenda spelare i Troja-laget, i vad som kan ha varit hans sista match i karriären.

Hur var detta att få dela med ”Trucken”?

– Det är en fantastisk människa och man unnar honom verkligen detta också. Han har väl gjort den här resan fyra gånger med Troja nu så han vet verkligen vad som krävs. Det är kul att ha fått göra detta tillsammans och man är glad för hans skulle också. Troja betyder ju extremt mycket för honom.

Är det du och ”Trucken” som leder firandet nu eller lämnar ni det till ungtupparna i laget?

– Vi har annat folk som är jävligt bra på det där och som kan leda vägen i det avseendet. Jag flyter mest med, säger Fröland med ett skratt.

Mr. Troja-Ljungby, Daniel ”Trucken” Karlsson Thörnros.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Följer kaptenen med upp till HockeyAllsvenskan?

Troja-Ljungby har en vana av att gå upp till HockeyAllsvenskan efter tre år i HockeyEttan. Men de senaste gångerna har det bara blivit en säsong i Allsvenskan innan klubben åkt ut igen.

Vad blir viktigast för att ni ska kunna etablera er nu?

– Den bollen får Jens (Gustafsson, tränare och sportchef) och (klubbchef Christopher) Moberg svara på. Det kan jag inte uttala mig om.

Det treårsavtalet som Dennis Fröland skrev med Troja-Ljungby 2022 löper nu ut efter säsongen och det är ännu oklart vad som händer. För Fröland, som har jobbat vid sidan om hockeyn under de senaste säsongerna, är framtiden då osäker.

Är du sugen på att följa med upp och spela med Troja i Allsvenskan igen?

– Självklart, jag är egentligen öppen för allt. Nu tog säsongen slut för bara några timmar sedan så jag har inte hunnit fundera på det än. Men jag är sjukt motiverad att fortsätta spela ishockey och jag identifierar mig fortfarande som en hockeyspelare. Det är häftig utmaning som jag vill åt nu.

Hoppas du ta den dialogen med Jens Gustafsson framöver?

– Absolut, det är ju klubben som man har tillhört nu under säsongen och vi kommer nog säkert att ha något exit-samtal här vart det lider. Vi får se vad som händer, men nu är man uppe i stunden och vill fira detta, avslutar Dennis Fröland strax innan laget ska mötas upp igen och göra sig redo för torgfirandet i Ljungby.