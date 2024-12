Därför fick Åkerblom sparken från AIK

AIK:s kris tvingade Stefan “Myran” Gustavson att agera direkt.

Nu öppnar den nye klubbdirektören och VD:n upp om sparkningen av Åkerblom – och sin vision för stockholmsklubben.

– Då har vi i alla fall visat handlingskraft och försökt, säger profilen till hockeysverige.se.

Stefan ”Myran” Gustavson, Roger Melin och Markus Åkerblom. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

JOHANNESHOV/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Stefan ”Myran” Gustavson spelade i AIK mellan 1995 och 2001. Han avslutade sedan sin karriär med ett kort inhopp i klubben säsongen 2002/03. Sedan dess har vi inte hört mycket från den idag 59-åriga ytterforwarden då han satsat på ett civilt jobb.



Nu är han tillbaka inom hockeyn – som klubbdirektör i AIK.



– Sedan jag slutade i AIK har jag egentligen alltid pratat AIK-hockey. Det var hockeyfeber under några år då jag spelade i AIK. Kanske några av mina roligaste hockey-år, säger Stefan Gustavson med ett leende till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tror många som var på hockey då upplevde den tiden som väldigt rolig. När jag stöter ihop med folk känner man igen mig och pratar om den tiden som en era vilken betydde mycket för många. Hockeykort och derbybilagor i tidningarna på 15 sidor. Det var en hockeyfeber och hockeyn var större än fotbollen.

Angående en roll i AIK så har jag fått frågan två gånger tidigare om jag har velat kliva in i styrelsen, men tiden har inte funnits för att kunna bidra på riktigt. Sedan blev det här mer aktuellt i våras när Anders (Olsson) beslutat att han skulle sluta.

– Då ringde både styrelse och valberedning till mig och frågade om jag var intresserad. Det var precis när jag skulle börja titta på ett nytt uppdrag.

– AIK drog sedan i gång den här rekryteringsprocessen och jag sa ”Ja, jag är intresserad av det här”. Jag visste vad jag gav mig in på även om jag fått en ännu tydligare bild av det nu.

Stefan ”Myran” Gustavson i AIK-tröjan, då och nu. Foto: Ronnie Rönnkvist & arkiv.

Vilket bemötande har du fått när det stod klart att du rekryterats som AIK:s nya klubbdirektör?

– Många har gratulerat mig till den här tjänsten, man kan inte undgå att bli lite rörd av många fina ord från supportrar. Andra säger ” Starkt att ta på dig uppdraget. Förstår du vad du gett din in i?”, skrattar Stefan Gustavson.

– Jag förstår vad jag gett mig in i, men jag tror också att jag har ganska bra kompetens inom många viktiga områden för den här tjänsten. Om man ska sträva efter någon som har den sportsliga bakgrunden, har lyckats i näringslivet och förstår lite inom områdena som är viktiga här så…

– Jag tror att jag kan bidra. Jag tror jag kan göra skillnad och ser den här målbilden framför mig, en kanske en lite bredare syn på vad vi ska göra än traditionellt.

– Det kändes kul att få frågan, en ära, och jag känner att det är en spännande och utmanande uppgift jag gärna tar mig an.

“Myrans” vision: “Då kan vi bli långsiktigt framgångsrika”

Vad innefattar målbilden och vad är nyckeln till att nå dit?

– Det är en större fråga och lite av det jag tog upp med styrelsen inför rekryteringen. Det var väldigt viktigt för mig att vi måste ha en samsyn, vilket är att göra en gedigen förändringsresa.

– Syna hela verksamheten. Gå igenom alla delar och sätta en gedigen och ny affärsplan. Det ansåg jag vara väldigt viktigt för min del. AIK sa samma sak.

– Uppdraget från styrelsen, där vi är eniga, är att genomlysa hela verksamheten. Vi är i en verksamhet som har en tydlig värdekedja. Det är en enkel ekvation att förstå att ju bättre ungdomssektion vi har och ju mer vi genomarbetar den på bästa sätt och har höga mål där desto större chans har vi att få in fler tjejer och killar in på hockeygymnasium och i juniorleden. Ju vassare vi är inom vår juniorverksamhet desto större chans att vi har får fram fler egna produkter till vårt dam Herr- och damlag.

– Strategin att jobba med hela verksamheten är det mest ekonomiskt hållbara. Sedan bygger vi ett stärkt värde i det. Inte bara att man vill arbeta i en sådan organisation utan även spela i en.

– En viktig sak är att även damlaget måste få ett prioriterat fokus framåt precis som herrlaget. Vi förstår att det här är vår huvudprodukt. Dom här delarna måste också få mycket ”attention” och i affärsplanen måste vi jobba på det sättet. Då sitter vi ihop på ett annat sätt och kan bli långsiktigt framgångsrika.



Pratar du då om att ha en bredare förening?

– Jag pratar om ”ETT AIK” där man förstår den här värdekedjan i alla leden.

– Ju mer vi kan jobba igenom olika delarna, vilka som är delaktiga och ansvariga i dom olika områdena, desto mer känner man sig delaktig och motiverad när vi ska driva igenom det.

– Sätter vi upp tydliga mål och vart vi ska vara i olika delarna tror jag att man får det här helhetsperspektivet blir vi en verksamhet som på ett helt annat sätt bidrar till ett bättre samhälle.

– Det här är viktigt även i allmänna perspektiv. Alla blir inte elitspelare, men där ska vi ändå ha en så pass bra verksamhet att vi inom att i ungdomsdelen upp till junior ska vara med och bidra till att stärka människor inför framtiden. Det är viktigt.

– Blir du inte elitspelare ska du ändå känna att det var en bra och trygg period i mitt liv. Det finns väldigt många egenskaper från idrottslivet du kommer ha en stor nytta av när du ska ut i arbetslivet. Saker du bli fostrad till. Det blir viktiga delar i det här så man förstår hela perspektivet.

– Jag tror också att det då blir roligare att jobba. Ju tydligare vi kan få igenom den i hela verksamheten, där alla ser amma bild och vet vart vi ska någonstans, då är man en del motorn framåt och bygger ett större värde. Det är min vision och målbild.

Markus Åkerblom och Roger Melin. Foto: Bildbyrån (montage).

Sparkningen av Åkerblom: “Ett gemensamt beslut”

En av första åtgärderna Stefan Gustavson fick ta sig an i nya tjänsten var att vara delaktig i att plocka bort Markus Åkerblom som huvudtränare.



– Jag kan säga att det var ett gemensamt beslut mellan mig, ”Pajen” och styrelsen. Det är precis så man måste tänka och agera. ”Pajen” (Niklas Persson) och jag har såklart haft jättemånga diskussioner.

– Om vi inte gör någonting och hamnar på x då kommer det vara mycket värre för oss som organisation än om vi agerar och ändå hamnar på x. Då har vi i alla fall visat handlingskraft och försökt.

– Jag kanske måste ha det lite mer övergripande perspektivet på vilka beslut vi tar eller inte tar.

– I mitt sätt att driva den här verksamheten är inte hockeyn en skyddad verksamhet utan vi är en enhet. Vi sitter ihop i alla perspektiv.

– Man kan vara sämre eller förlora på olika sätt. Vi har ändå kunder som köper vår produkt. Ibland kanske inte kunden tycker att produkten är vad den hade förväntat sig att vara. Inte bara kanske i en sportslig framgång i tabellen. Utan mer hur man spelar hockey, hur man förlorar och så vidare.

– AIK har en supporterkultur som är jättestark, vilket är jättepositivt, men kan också vara utmanande i andra lägen. Det vet vi om. Så man måste väga in många saker när man tar så här jobbiga och tunga beslut.



AIK och Djurgården i Hockeyallsvenskan, hur är känslan att vi inte ser dom båda klubbarna i SHL?

– I det jag beskriver, den presentation jag drog för styrelsen, vad jag tycker att vi ska göra och jobba tillsammans med fanns det två externa rutor. En är vad jag beskriver som stockholmshockeyn. Det är vad vi pratar om nu.

– Jag skulle säga att det jätte-enkla och tydliga svaret på den frågan är att vi båda, Djurgården och AIK, och rätt många andra vill att vi ska ligga i högsta serien. Det är såklart också vårt huvudmål.

– Den största enskilda orsaken till att det inte är så är att vi har för lite arenaintäkter, vilket är en enkel och tydlig förklaring, avslutar AIK:s nya klubbdirektör.



En längre intervju om Stefan Gustavsons karriär kommer framöver på hockeysverige.se.