Brynäsandan är tillbaka: “Vi vill göra stan stolta över oss”

Tord Lundström, Stig Salming och William Löfqvist visade ”Masken” Carlsson Brynäsandan.

Nu berättar profilen om hur han tagit tillbaka den in genom dörrarna på Monitor ERP Arena.

– Det var inte så mycket kvar av den då, börjar han berätta för hockeysverige.se.

Anders “Masken” Carlsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Efter några tuffa säsonger i SHL tycks Brynäs ha hittat hem. När man idag går in i Gavlerinken (Monitor ERP Arena) känns det som Brynäsandan är tillbaka. Just nu ligger dessutom nykomlingen tvåa i SHL. Inte minst tack vara flera hemvändare med stora Brynäshjärtan.



Anders ”Masken” Carlsson är idag en av coacherna i Brynäs, men framför allt spelade han nio A-lagssäsonger i klubben dit han flyttades upp från juniorverksamheten.



– Jag kom till Brynäs när jag var 15 år, men Brynäsandan var inget jag reflekterade över då. När jag väl kom med i A-laget kände jag av den. Hur viktigt det var att vinna, berättar Anders ”Masken” Carlsson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det här var något som genomsyrade hela föreningen. Att kan man inte vinna genom att spela bra så får man vinna på något annat sätt. Vinna skulle vi bara göra. Jag är uppväxt med den mentaliteten.

– Ledarna vi hade i juniorlagen kom från A-laget, bland andra (Lennart) ”Tigern” Johansson, präntade in det här i skallarna på oss.

– Vi hade även en ledare, Hans-Ivar Engvall som senare var på hockeyförbundet, som var den största tjurskallen av alla och som präntade in det där i våra huvuden. Vi vågade knappt förlora eftersom vi visste att ville få ett helvete, säger den tidigare lagkaptenen i Brynäs med ett leende.



Kände du ett visst ansvar när du fick på dig Brynäströjan?

– Absolut. Jag växte upp med att stå i klacken under storhetstiden. Det var mina idoler, så jag kände ett jätteansvar.

– Mitt första tröjnummer var nummer sex. Det fick jag efter det att Tord Lundström slutat. Då sa man att jag hade ansvaret att ta över efter Tord. Det blev ett jäkla tryck på mig när vi spelade eftersom jag skulle ta över efter den största av alla.

Tord Lundström, William Löfqvist och Stig Salming. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Anders ”Masken” Carlsson hade senare Tord Lundström som ledare i Brynäs och den som var med och fostrade honom till den hockeyspelare han är idag. Men det fanns flera spelare som visade unga spelarna i klubben vad som krävdes för att spela i Brynäs. Bland andra Stig Salming och William Löfqvist.



– Jag tycket att dom var fantastiska människor. Wille Löfqvist var alltid positiv och hittade lösningar på allt.

– ”Stigge” var den som fick mig att inse vad det innebar med lagspel. Vad det betydde att ha Brynäströjan på sig. Vad det betydde att vinna hockeymatcher och att laget var som en familj.

– Det här betydde oerhört mycket för mig och ”Stigge” är nog den tränare som betytt mest för mig i min karriär.

– Tord betydde också mycket eftersom han var första tränaren som gav mig fullt förtroende i A-laget. Under åren han tränade mig fick jag spela ordinarie och visade ett jätteförtroende för mig. Jag är väldigt tacksam för alla tre.



Dessutom har ”Masken” Carlsson haft Tommy Sandlin som tränare.



– Tommy var inte här då jag kom upp i A-laget. Då var han i MoDo och senare Björklöven. Sedan fick jag Tommy som Förbundskapten i landslaget.

– Under 1990-talet fick jag dessutom Tommy som tränare i Brynäs. Vi fick vinna guld tillsammans (1993) och han gjorde mig till kapten. Att sedan jag fick lyfta bucklan som kapten i Brynäs var oerhört stort.

– Tommy är den kanske främsta tränaren i svensk hockeyhistoria ihop med några andra.



Var han före sin tid?

– Ja, det tror jag att han var. Ganska långt före sin tid i tänket.

Så kom Brynäsandan tillbaka: “Var inte mycket kvar av den”

När du nu återvände till Brynäs i slutet av förra säsongen, hur mycket av den här så kallade Brynäsandan var bortskalad?

– Det var inte så mycket kvar av den då. Nu var jag här under en så kort tid när jag kom in, tre veckor, sent på säsongen och till ett ganska sargat lag.

– Jag reflekterade inte så mycket över Brynäsandan mer än att det var många grupperingar i laget. Flera utlänningar var på sin kant, unga på sin, äldre på sin…

– Analysen vi gjorde var att försöka få ihop det till ett lag och ett gäng. Att alla skulle dra åt samma håll.



Var det viktigt för er att försöka få fram vad som krävs för att sätta på sig Brynäströjan, få tillbaka Brynäsandan och samlas under det paraplyet?

– Ja, men vad vi kallar det för spelar mindre roll. Om alla sitter i båten och ror åt samma håll kan bli rätt bra. Att alla kommer hit varje dag för att vilja bli bättre och tävla.

– Vi trycker också oerhört mycket på att vi ska tävla. Det kan jag också säga, att det är en otrolig tävlan i den här gruppen av killar vi har nu, vilket är underbart att se.



Ingen betvivlar din, Niklas Gällstedt eller Ove Molins hockeykunnande, men var det viktigt utifrån vart Brynäs befann sig att få in tre killar som också har en bakgrund i klubben?

– Jag vet inte, men jag tror killarna känner att det här betyder mycket för oss också. Att det ska gå bra för Brynäs. Vi vill göra stan stolta över oss. Jag har släkt och vänner här.

– Om vi visar att det betyder mycket för oss samtidigt vet vi att det betyder mycket killarna, då ser dom att vi sitter i samma båt, att dom är här med oss.



Är det samma sak med hemvändare så som Jakob Silfverberg, Christian Djoos, Oskar Lindblom, Victor Söderström, Johan Larsson med flera, att dom lägger ner mycket hjärta i verksamheten?

– Ja, absolut. Det är helt fantastiska killar som är sjukt proffsiga och hade förmodligen kunnat spela var dom än velat. Ändå har dom valt att komma hem till Brynäs och hjälpa klubben i den situation man är i.

– Det här är vi väldigt tacksamma för. Dessutom har dom varit jätteduktiga på isen.

Jakob Silfverberg. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson.

Det måste ändå skicka viktiga signaler till övriga spelare, fans, ledare, stan och klubben att dom är killarna väljer att komma tillbaka till Brynäs?

– Ja, det är ett oerhört ”statement” för klubben att dom här killarna vill komma hem och spela för Brynäs.

– Ingen är gladare än oss tränare som får hem väldigt duktiga hockeyspelare. Plus att det är väldigt bra människor som passar bra in i gruppen.



Brynäs är ett topplag idag, vad är nyckeln till er fina inledning?

– Att vi tror på det vi gör. Vi håller oss till våra riktlinjer, men också går ut och tävlar. Vi spelar för att vinna varje match.

– Varje gång vi kliver in på isen har vi viljan att vinna. Det spelar ingen roll om vi är i Hockeyallsvenskan eller SHL. När vi går ut gör vi det alltid för att tävla och vinna, avslutar Anders ”Masken” Carlsson.