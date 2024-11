SSK:s vision – med eller utan Georgsson: “Inte stressad”

I augusti presenterades Karim “Kalle” Boumedienne som ny klubbdirektör i Södertälje SK.

För hockeysverige.se berättar nu om första tiden, vägen till rollen och hur klubben mår idag.

Karim “Kalle” Boumedienne och Emil Georgsson. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Klart att de flesta hockeymänniskor känner till namnet Boumedienne från Sätra söder om Stockholm. Oftast har det då varit aktuellt med Josef som spelat i NHL och elitserien, men idag även ingår Tre Kronors organisation och har ett förflutet som assisterande coach och general manager för Columbus Blue Jackets i NHL. Även hans söner Sacha och Wilson är stora framtidsnamn i svensk hockey som börjar låta höra om sig.



Samtidigt har Josef Boumediennes bror, Karim, “Kalle” kallad, tagit plats i Södertälje SK som klubbdirektör.



– Jag har aldrig hållit på AIK eller Djurgården utan det var faktiskt Södertälje redan från början, berättar Kalle Boumedienne då hockeysverige.se träffar honom för en intervju under en av pauserna i Damkronornas match mot Tjeckien i Scaniarinken.

– Min bror började lira här tidigt, så jag har varit mycket i Södertälje och följt laget. När jag var elva år tog man senaste guldet. Det var också då jag började titta mycket på hockey och då blev Södertälje en förening som jag alltid haft nära hjärtat.



Kalle Boumedienne har själv en lång karriär som spelare bakom sig, eller rättare sagt som bara tycks bli längre. Som högst har 49-åringen (fyller 50 på lördag) spelat i Väsby.



– Höjdpunkten? Det är nog då vi vann några cuper då jag var liten, men också när man varit i väg med laget och vunnit olika matcher.

– Jag skulle ändå säga att höjdpunkten varit sammanhållningen och kompisarna i laget. Inte någon specifik händelse. Många av kompisarna från den tiden är absolut fortfarande mina nära vänner.

– Jag spelar fortfarande och gör min 44:e säsong i rad. Några av killarna i det här laget spelade jag med för 30-35 år sedan. Nu har vi träffats igen och spelar i samma lag, vilket jag tycker är superkul.



Han har även testat på spel med det algeriska laget HC Alger Corsaiers som coachades av tidigare Väsbyspelare, Ali Khaldi.



– Jag spelade för Algeriet. Det var i något liknande Arab-VM som jag var med och representerade Algeriet eftersom min pappa är därifrån.

– Vi mötte Marocko, Libyen, Tunisien och Förenade Arabemiraten. En annorlunda upplevelse. Hela familjen fick komma ner och titta. Samtidigt satt folket där med sina shejkdräkter på läktaren.

Josef Boumedienne. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Både du och Josef har ledaregenskaper, vad bottnar det i?

– Jag tror att det bottnar i tryggheten under uppväxten med våra föräldrar. Dom har alltid stöttat och trott på oss, men också fostrat oss till att bli bra individer.

– Mycket kommer nog därifrån, att man har en trygg uppväxt, tror på sig själv och är bekväm med leda och prata med människor. Det är min uppfattning i alla fall.



Vad är bra ledarskap inom idrotten för dig?

– Att man jobbar tillsammans, mot gemensamma mål och är tydlig med vart man ska. Jag brukar säga att man ska ställa krav med ett varmt hjärta.

– Man kan fortfarande vara tydlig, men ändå ha ett varmt hjärta för individen och människorna bakom prestationen och kravställningen.

Så blev Boumedienne klubbdirektör: “Tog chansen”

Sedan ett par månader tillbaka är Kalle Boumedienne alltså klubbdirektör i Södertälje SK.



– Nu är jag här…



Hur hamnade du i SSK?

– Jag har jobbat inom näringslivet, men ändå alltid varit nära hockeyn. Dels för att jag spelar själv, via min bror och genom att två av mina barn spelar själva. Dessutom har jag varit ledare inom hockeyn under åtta, nio år och tycker att det har varit superkul.

– I somras kom sedan den här möjligheten när jag fick frågan. Jag tänkte; ”Klart att jag ska jobba med någonting jag verkligen, verkligen brinner för”.

– Jag tycker att alla mina uppdrag varit roliga, men det här är verkligen nära det jag brinner för, så jag tog chansen att testa på det.



Vart hittade Södertälje dig i och med du jobbade i näringslivet när frågan kom upp?

– Jag tror att dom blev tipsade av någon som är nära klubben. Då ringde Peter (Onstand, ordförande) och jag svarade ”Låt oss ta en diskussion”. Det har lett till att jag nu varit här i två och en halv månad. Tiden går snabbt.



Hur har första tiden varit?

– Superkul. Utmaningen från början är det ekonomiska eftersom, vilket de flesta känner till, vi har ett dispens-år från ligan.

– Uppdraget har varit att jag ska se till att göra allt vad jag kan för att få ekonomin i balans. Det har varit mycket arbete kring det, att sätta mig in i allt och förstå vad kan vi göra åt allt. Minska på kostnaderna och öka intäkterna.

– Nu jobbar vi på en plan utifrån vad vi tror på. Den känns bra och att den kan ta oss hela vägen. Klart att det varit mycket fokus på det.

Frans Tuohimaa och Egor Polin. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Hur involverad är du i lagbygget?

– Egentligen var hela den här säsongen satt innan jag kom, så jag har inte varit inblandad alls i lagbygget.



Kommer du bli det framöver?

– Den sportsliga verksamheten ska bygga laget. Sedan kan jag tänka mig att vi ska sätta givna ramarna utifrån ekonomiska möjligheterna vi har.



Det är ett nålsöga att komma upp till SHL, vad krävs det av Södertälje som organisation om ni ska klara av att ta er igenom det?

– Jag tror att vi behöver bli SHL-redo, om jag uttrycker mig så. Det kommer bara av att vi bygger en stark grund att stå på.

– Vi måste utveckla och förbättra våra ungdoms och juniorverksamheter som redan är bra. Vi behöver jobba ännu mer med den eftersom det är den som föder föreningen underifrån.

– Det här gör man inte i en handvändning, men vi har fantastiskt många bra ledare. Det gäller att få ihop en röd tråd och jobba ännu tydligare med vår juniorsida. Vad vill vi med den? Hur ska vi fostra ännu fler och bättre talanger? Det är ett led i att bli SHL-redo.

– Sedan behöver vi jobba med organisationen, fortsätta med den resan, vilket jag tycker är viktigt.

– Som du säger är det ett nålsöga upp till SHL och vi ska inte satsa allt på ett kort. Går man inte upp då är det lätt att man spenderat väldigt mycket pengar. Då står man med baksmällan där i stället. Den fällan tror jag det är lätt att gå i som klubb utifrån allt tryck som finns utifrån.

Hur mår Södertälje SK? “Ska alltid vara ett av lagen som utmanar”

Hur mår Södertälje som organisation idag?

– Jag tror de flesta föreningar har utmanande tider eftersom man vill satsa allt för att ta sig igenom det här nålsögat, men det är tufft. Det finns en oerhörd stress och press i många föreningar, att allt ska gå så snabbt.

– Din prestation mäts väldigt tätt, två tre gånger i veckan, vilket jag skulle säga ger just en stress och press att leverera.



Har du lugnet för att inte falla in i den här stressen?

– Ja, det skulle jag säga. Jag är inte en så lättstressad person och upplever mig att vara ganska lugn.



Är din målbild att få tillbaka Södertälje till högsta ligan, eller jobbar du mer med att ta steg för steg och sedan se i slutändan vad det landar i?

– Målbilden är att vi dels ska få en ekonomi i balans, såklart. Det är viktigast. Över tid ska vi alltid vara ett av lagen som är med och slåss om att gå upp i SHL.

– Vilket år det sedan händer, om det är i år, nästa år eller om tre år… På något vis är det processen som får ta oss dit, men vi ska alltid vara ett av lagen som alltid utmanar om att gå upp.

Emil Georgsson och Karim “Kalle” Boumedienne. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Vilken nivå håller den trupp ni har på herrsidan idag?

– Jag har, som sagt var, sagt att vi ska vara med där uppe och slåss för att gå upp. Den klassen tycker jag att vi håller.

– Nu är det tidigt på säsongen, men vi har börjat den bra även om säsongen är lång.



Hur går jobbet med att få behålla Emil Georgsson som sportchef nästa säsong?

– Det är en jäkla stress och press utifrån, men jag är inte stressad,

– Vi har en jättebra och tät dialog där vi presenterat vår målbild, hur vi vill att sportchefsrollen ska vara. Den dialogen har jag med Emil och jag tycker den känns positiv och bra, avslutar Kalle Boumedienne.