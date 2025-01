Legendaren: ”En klar chans att gå upp”

Hockeyallsvenskan är på väg in mot sitt slutskede och ett spännande slutspel väntar. Där BIK Karlskoga just nu toppar serien – och börjar se ut som en reell utmanare om en SHL-plats.

– Även om det svänger lite i matcherna emellanåt har vi en trygghet i det vi håller på med. Det ser väldigt bra ut, säger legendaren Bengt-Åke Gustavsson till Hockeysverige.se.

Karlskoga har en legitim chans att gå upp till SHL, menar Bengt-Åke Gustavsson.

Foto: Bildbyrån & Arkiv.

BIK Karlskoga är det lag som imponerat och kanske även överraskat mest i Hockeyallsvenskan så här långt. Inför kvällens match i Nobelhallen mot Tingsryd leder värmlänningarna serien med fem poäng före favorittippade Djurgården. Kan det räcka hela vägen månne?



Bengt-Åke Gustafsson är en av svensk hockeys både största ledare och spelare genom alla tider. Två VM-guld som spelare, ett som Förbundskapten och dessutom ett OS-guld säger en hel del om hans hockeykunnande. Hans moderklubb är IF Karlskoga/Bofors. Alltså dagens BIK Karlskoga. ”Bengan” spelade i klubben till och med säsongen 1976/77, men gjorde även ett gästspel VM-guld säsongen 1986/87.

– Starkaste minnet från min tid i klubben är från det jag var väldigt ung och uppe i Nacka för att kvala på deras ute rink och Bert-Ola Nordlander var med. Det är måste varit 1974 (Nacka vann med 5-0, men Karlskoga/Bofors tog steget upp i högsta serien), berättar Bengt-Åke Gustafsson, som då var endast 15 år, för hockeysverige.se och fortsätter:

– Bert-Ola var en legendar och en halvidol som spelade i landslaget. Sedan fick jag då skrinna ut på isen och spela mot honom. Det var såklart häftigt.



Att BIK Karlskoga fortfarande har en stor plats hos den tidigare NHL-spelaren råder det inga som helst tvivel om.



– BIK Karlskoga är nummer ett. Det är den klubb som ligger mig nära till hands. Jag försöker vara med för att stötta och verkligen heja på laget. Helt klart är det klubben i mitt hjärta.

Bengt-Åke Gustavsson om lyftet i år

Hur många matcher ser du med BIK Karlskoga på en säsong?

– Hur många missar jag är det bättre att fråga, skrattar Bengt-Åke Gustafsson innan han fortsätter:

– Det är mer lätträknat och inte många jag missar. Nu då det var Idrottsgalan i vecka gjorde det att jag missade måndagsmatchen. Jag kanske missar fyra, fem matcher per säsong då jag är ute på andra arrangemang. Jag vill gärna gå till hallen för att titta och njuta.



Han är, precis som många av oss, imponerad över lagets säsong.



– Laget är väldigt stabilt just nu. Även om det svänger lite i matcherna emellanåt har vi en trygghet i det vi håller på med. Det ser väldigt bra ut.

– Styrkan är framför allt att vi har två bra målvakter och ett stabilt försvar. Vi boxar oftast verkligen ut motståndarna och är, som sagt var, stabila i just den biten. Sedan har vi det här lilla extra framåt och gör en hel del mål. Defensiven har annars varit ett stort lyft den här säsongen.

Samuel Jonsson har varit en vägg i målet för Karlskoga.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Däremot hittar han inte allt för många svagheter i laget?



– Vi kan bli lite slarviga emellanåt, någon gång då och då. Vi har vissa svackor i matcherna då jag undrar vad vi håller på med.

– Sedan är det som att vi knyter näven, ”Nu kör vi igen”, och tar tag i saker och ting. Det är stabiliteten över 60 minuter som kanske inte är där i varje match, men att det blir små svackor så är det mer eller i alla lag

”Skulle vara intressant att se om vi kunde överleva det”

Tränare för BIK Karlskoga är Dennis Hall.



– Han har gjort att vi, som sagt var, blivit mer stabila den här säsongen. Verkligen mer kompakta som lag. Är ett lag som jobbar tillsammans. När vi inte har pucken ser vi till att ta hemjobbet.



Om du ser på truppen, är det några spelare som imponerat eller överraskat extra på dig?

– Värvningarna man gjort har nått upp till förväntningarna klubben haft på dom. Annars tycker jag att vi har en bra bredd med många killar som bidrar på alla sätt och vis.

– (Thomas) Pistek, skyttekungen (20 mål) levererar målen, han har såklart imponerat.

Dennis Hall har fått ordentlig snurr på Karlskoga den här säsongen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Du som bor i Karlskoga, vad tror du det skulle betyda för att för första gången på 50 år få upp ett lag i högsta serien?

– Ja du… Bra fråga. Det skulle vara intressant att se om vi kunde överleva det. Omkostnaderna blir mycket större, men samtidigt får klubben mer pengar och så vidare.

– Det blir ändå mycket med arenor och allt sådant som ska fixas, resor och så vidare ska grejas. Organisationsmässigt blir det jobbigt och det är inte bara ute på isen man måste leverera på en högre nivå, utan även runtomkring.

– Det är ingen lätt arbetsuppgift, men samtidigt vore det väldigt, väldigt kul och trevligt om det hände.



Klarar Karlskoga att ta steget upp den här säsongen?

– Det är svårt att säga. Dom är med och naggar på det vilket dom var även förra säsongen. Då gjorde killarna det jättebra mot Brynäs, men förlorade till slut.

– Små marginaler, men håller sig alla friska, fräscha går på som dom gör finns det en klar chans att gå upp i alla fall, avslutar Bengt-Åke Gustafsson.