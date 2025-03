JVM-backen tar plats i All Star-laget – igen

Två svenskar är uttagna till Hockey Easts All-Star-lag 2024/25.

För JVM-backen, Tom Willander, kommer utmärkelsen för andra året i rad.

Tom Willander. Foto: Bildbyrån och Alarmy (montage).

Förmågan Tom Willander besitter blev minst sagt tydlig när han för några månader sedan bidrog med fem poäng (2+3) i sitt andra JVM. Nu har Juniorkronornas 20-årige back återigen uppmärksammats borta i Nordamerika.



Under fredagen meddelade nämligen NCAA-konferensen, Hockey East, vilka college-spelare som säkrat en plats i säsongens All Star-lag.



Jacob Fowler (Fla.), Ryan Leonard (Mass.), Eamon Powell (Boston College), Cole Hutson (Boston University), Gabe Perreault (Boston College) och Cole O’Hara (Ont./Massachusetts) tar samtliga flats i första All Star-uppställningen, men därefter i den andra femman som hyllas tar två svenskar plats.

”Kanske den bästa inom hela college-hockeyn”

Intill Quinn Hutson (Boston University), Joey Muldowney (UConn) och Hudson Schandor (UConn) finns nämligen både Albin Boija (Maine) och Tom Willander (Boston University).



Medan doldisen Boija (Läs mer om hans resa här) är med för första gången blir detta andra året i rad som Willander tar en plats i ”andralaget”.



”Willander är kanske den bästa tvåvägsbacken inom hela college-hockeyn. Han har gjort 21 poäng, genom två mål och 19 assist, som ”sophomore” och kliver in i helgen med plus/minus +16. Han är en av bara sju backar i NCAA och den enda i Hockey East att göra åtminstone 21 och vara på åtminståne +16 denna säsong. Utöver detta har han blockerat 47 skott, vilket ger en delad andraplats bland de tidigare nämnda sju backarna”, skriver Willanders Boston University på sin hemsida.