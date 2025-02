Småkronornas styrkebesked inför VM: Krossade USA

Går det att inleda ett genrep inför U18-VM på bättre sätt?

Småkronorna besegrade USA med hela 7–2 i veckans första möte i Ängelholm.

Djurgårdens Anton Frondell mot USA i genrepet. Fotograf: Robert Pettersson.

23 april till 3 maj. Det är datumen som Småkronorna tagit sikte på sedan inledningen av säsongen. Datumen då U18-VM går av stapeln i USA och datumen då man hoppas kunna följa upp fjolårets brons med något minst lika bra.



Men först, ett VM-genrep på hemmaplan, i Ängelholm.



Under onsdagen klev Thomas Paananen ut på isen i den första av denna viktiga veckas matcher. Motståndet var det tuffaste möjliga i form av USA, men ändå klev man 60 minuter senare av med ett rejält styrkebesked inför det stundande mästerskapet. Repetionsmötet slutade nämligen hela 7–2 till Sverige när Anton Frondell, Viggo Björck, Ivar Stenberg, Viktor Klingsell, med fler, stod för flerpoängs-prestationer.

5–0 i andra paus – efter läckra solomålet

Paananen ställde upp med en förstakedja bestående av Jakob Ihs Wozniak (Luleå), Anton Frondell (Djurgården) och Viggo Björck (Djurgården) och fick utdelning direkt.



1–0 kom sex minuter in efter att Anton Frondell läckert plockat ner en flippass med handsken, dribblat balansen ur sin back och skickat in pucken i nät – allt i numerärt underläge. Ställningen stod sig sedan till slutet av den andra perioden då Viktor Klingsell (Skellefteå) gjorde sitt första av två i matchen. Denna gång var det svenskarna som hade powerplay och Ivar Stenberg (Frölunda) som lirkade fram en pass genom USA-boxen.



I den andra perioden utökade Sverige sedan sin ledning flera gånger om. 3–0 kom från Anton Frondells pricksäkra skott i ett nytt powerplay, 4–0 genom Theo Stockselius (Djurgården) efter ett överraskande skott från vinkel, och 5–0 efter att Ihs Wozniak tryckt in en retur från Malte Vass (Färjestad) skott.



Småkronorna gick därmed in i andra pausen med hela 5–0 på tavlan och ett guldläge för att säkra segern.

Spelade jämnt i tredje och vann

13 sekunder in i tredje kom USA:s första mål bakom Love Härenstam (Skellefteå) i det svenska målet, men inom kort hade Viktor Klingsell gjort sitt andra i matchen. Denna gång efter en uppmärksam skottpass från backen Oliwer Sjöström (Luleå).



USA reducerade ännu en gång till 2–6, men innan matchen var slut hade Sverige även fått göra sitt tredje powerplay-mål i matchen. Den sista målskyttet blev Eddie Genborg (Linköping) i och med en styrning från Anton Frondells hårda skott.



Slutsiffrorna skrevs därmed till 7–2. Härenstam räddade 23 av 25 puckar och Sverige fick även hela 34 avslut.