Skellefteåbacken säkrade 09-landslagets första seger

Efter två raka förluster kunde 09-landslaget till slut vinna mot Finland.

Skellefteås Douglas Johnsson blev den stora hjälten med 2–1 i förlängningen.

Douglas Johnsson under TV-pucken. Foto: Bildbyrån och Martin Jansson.

LÄS ÄVEN: Jimmy Hamrin: De är Sveriges bästa spelare födda 2009.

09-kullens första landslagssamling inleddes tungt. Totalt elva mål släpptes in över de två första mötena med Finland och trots ögonblick då spelare blixtrade till gick man förlorande ur båda.



Idag följdes 2–5 och 4–6 av en 2–1-vinst för de svenska U16-killarna. Detta efter att Skellefteås backlöfte, Douglas Johnsson, klivit fram i förlängningen med ett avgörande. Passen kom från matchens lirare i det förra mötet, Loui Karlsson, dryga två minuter in i övertiden.



Markus Brodén (Malmö) tvingades till hela 40 räddningar under matchen och var därmed en förgrundsfigur i sin andra landslagsmatch. Olle Zetterstedt (Frölunda) gjorde Sveriges första mål i matchen, innan Finland kvitterade fem minuter senare. Färjestads Vilgot Nygren fick matchstraff för en huvudtackling i mitten av den tredje perioden.



Nils Ekmans gäng lämnar Finnkampen med en av tre möjliga segrar.



Sverige – Finland: 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

Sverige: Olle Zetterstedt (Frölunda), Douglas Johnsson (Skellefteå).

Finland: –