Djurgårdslöftet nätade – i Småkronornas förlust

I premiären mot Finland stod Jakob Ihs Wozniak för en show och säkrade 6–3-segern.

Under torsdagen föll Småkronorna mot USA med 3–2 – trots fullträff från Djurgårdens Anton Frondell.

Med en premiärseger mot Finland i ryggen (6–3) klev Småkronorna ut på isen Tábor, Tjeckien för ett möte med USA. Det hela kom att bli ett rafflande möte där Thomas Paananens lag till slut fick se sig besegrade i förlängningen. Slutsiffrorna skrevs till 3–2 efter Jack Murtaghs andra mål i matchen.



Det hela började dock desto mer positivt för Sverige.



Philip Larsson (Örebro) nätade efter knappa sex minuter spelade av den första perioden, assisterad av HV71:s backlöfte Karl Annborn, och ledningen höll sedan i sig hela vägen in i den andra perioden. Väl där kom USA:s vändning.

På endast fyra minuter hade Jack Murtagh och Andrew O’Neill fått jubla för sitt USA. Matchen hade vänt till 2–1 för amerikanarna och Småkronorna fick kämpa sig tillbaka. Till slut kom också 2–2.



Eddie Genborg (Linköping) noterades för en framspelning till Anton Frondell (Djurgården) och matchen var kvitterad.



Tredje perioden kom och gick utan ett enda mål innan förlängningen tog vid. Där avgjorde som sagt Jack Murtagh med 3–2.



Måns Goos (Färjestad) vaktade det svenska målet.



Imorgon (fredag 14.30) väntar ett möte med Schweiz.

USA – Sverige 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 1–0)

USA: Jack Murtagh x2, Andrew O’Neill.

Sverige: Philip Larsson, Anton Frondell.

