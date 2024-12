Djurgårdstalangen slog till igen – i U17-landslaget

Marcus Nordmarks storspel säkrade svenskt brons i inofficiella U17-VM.

Under onsdagen byggde Djurgårdslöftet vidare på den fina turneringen – i en 4–1-seger mot Tjeckien.

Marcus Nordmark i U17-landslaget. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

I november säkrade 08-landslaget Sveriges andra raka brons i inofficiella U17-VM. Detta efter att bland annat Marcus Nordmark imponerat stort. Djurgårdstalangen slutade tvåa i både poäng- och skytteligan med 5+3 och hyllades sedan stort av Daily FaceOff‘s draftguru Steven Ellis i hockeysverige.se’s podcast “Framtidens stjärnor”.



Under onsdagen slog Nordmark till igen för Johan Roséns gäng.



Team 17 inledde en turnering i Vierumäki, Finland, med en seger mot Tjeckien, men kunde inte få in riktigt lika många puckar som i 5–3-vinsten under U17-VM. Marcus Nordmarks 1–0-mål sent i den första perioden såg dessutom länge ut att bli det enda målet i matchen. I tredje öppnades slussarna.

Tre mål i tredje perioden

Mikael Kim (Rögle) tog vara på en straff tidigt i tredje innan Tjeckien till slut fick hål på Sander Hansen Ahlström (Brynäs). Sverige svarade dock snabbt genom Alex Kristiansson (Timrå) och säkrade därmed segern. 15 sekunder innan slutsignal kom även 4–1 i powerplay. Då genom Ludvig Andersson (Örebro), assisterad av Kim och Nordmark.



Noterbart var även att Malte Gustafsson (HV71) stod för två assist.



13 december 14.00 möter U17-landslaget Slovakien.



Sverige – Tjeckien: 4–1 (1–0, 0–0, 3–1)

Sverige: Marcus Nordmark, Mikael Kim, Alex Kristiansson, Ludvig Andersson.

Tjeckien: Jiri Maxa.