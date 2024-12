Vimmerbys besked: “Lämnar med omedelbar verkan”

Ludwig Wistén har inte kunnat upprepa poängsuccén i hockeyallsvenskan.

Nu meddelar Vimmerby att man bryter samarbetet med forwarden i förtid.

Ludwig Wistén. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Inför 2024/25 plockade Vimmerby in Ludwig Wistén som en prestigevärvnig. Den tidigare Växjö-junioren hade gjort 50 poäng på 35 matcher i Mariestad BoIS och skulle äntligen få chansen att visa upp sig på riktigt i Hockeyallsvenskan. Istället har han hamnat utanför truppen under hösten.



Nu meddelar Vimmerby att man bryter med Wistén.



“Vimmerby Hockey har valt att tillgodose Wisténs önskan om att få bryta innevarande kontrakt. Det innebär att Ludwig lämnar Vimmerby Hockey med omedelbar verkan. Vi tackar Ludwig för hans insatser i VH och önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär”, skriver man på sociala medier.



Den nu 26-årige Wistén fick chansen i SHL redan under säsongen 2016/17 och representerade både U19- och U20-landslaget under juniortiden. Därefter tog han vägen via Hockeyettan innan dundersuccén i fjol öppnade dörren för en flytt till Vimmerby.



Wistén stannar på två mål och en assist i Vimmerby.