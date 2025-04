Uppgifter: Djurgården kan tappa Grewe

Albin Grewe spelar just nu med Djurgården i Hockeyallsvenska finalen mot AIK.

Samtidigt ska MoDo vara på jakt efter att värva forwarden till nästa säsong, rapporterar Aftonbladet.

Albin Grewe jagas av MoDo till nästa säsong. Foto: Jonatan Näckstrand/Bildbyrån.

Albin Grewe och Djurgården har en framgångsrik säsong i Hockeyallsvenskan bakom sig. Klubben vann grundserien och leder just nu finalen med 1-0 i matcher mot AIK. Finalseriens vinnare tar klivet upp till SHL medan förloraren blir kvar i Hockeyallsvenskan även nästa säsong.



Under torsdagen kom beskedet att Grewe kan vara på väg bort från Djurgården nästa säsong. Enligt Aftonbladets uppgifter ska MoDo visat intresse för att värva 24-åriga forwarden till nästa säsong. MoDo förlorade sin kvalserie mot HV71 för några veckor sedan och åkte därmed ut ur SHL.



Grewe har under säsongen gjort tretton poäng på sina 45 matcher. Under semifinalserien mot Södertälje storspelade forwarden. Grewe var en avgörande faktor till att Djurgården kunde vinna över Södertälje med 4-3 i matcher. Forwarden sitter däremot på ett utgående kontrakt och framtiden är oklar.

Fokus på klivet upp till SHL

Täby-fostrade Grewe flyttade till Djurgårdens akademi 2016 där han sedan även fick spela en del SHL-matcher med A-laget. Forwarden spenderade även lite tid utomlands och spelade i både AHL och Liiga innan han kom tillbaka för spel i Hockeyallsvenskan och Mora.



De två senaste säsongerna har Grewe däremot spelat för Djurgården igen med förhoppningen om att ta laget tillbaka till SHL. Ett mål som nu börjar närma sig. Frågan är ifall Grewe kommer vilja bli kvar i Djurgården om laget klarar att ta klivet upp till SHL igen.



En flytt till MoDo skulle däremot innebära fortsatt spel i Hockeyallsvenskan. Det återstår att se hur det går för Djurgården i finalen samt var Grewe landar efter säsongen. Hittills har varken forwarden eller nuvarande klubben kommit ut med några besked om framtiden.