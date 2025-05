Ovissa sitsen – väntar på operation: ”Vi får se”

2024/25-säsongen tog slut i förtid för Tex Williamsson på grund av en skada.

Nu berättar Nybro-målvakten att det fortfarande är oklart när han kommer kunna spela igen.

– Det är inte svart på vitt när jag ska opereras, säger han till Barometern-OT.

Tex Williamsson. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

I början av februari kom beskedet att Tex Williamsson inte skulle komma till spel under resten av 2024/25. Detta efter en tids noggranna undersökningar och ett konstaterande om att ”ett mindre ingrepp” krävdes för att burväktaren skulle bli av med problemen.



Nu berättar den 34-årige Nybro-målvakten att det är oklart när han kommer kunna spela igen. Detta då han fortfarande väntar på en operationstid.



– Det är inte svart på vitt när jag ska opereras och när jag kan spela. Jag har varit och träffat många olika. Jag har varit i Växjö, Malmö och ska till en i Göteborg snart. Vi får se vem som kan göra det snabbast, säger Tex till Barometern-OT.

Förklarar valet: ”Vill förlänga karriären”

I skrivande stund har Nybro både Tex Williamsson och Alexander Hellnemo under kontrakt till 2025/26, men även Oskar Blomgren ryktas ansluta på lån från Malmö Redhawks.



– Det är höften även om det känns bra just nu. Men jag vill förlänga karriären så länge som möjligt. Jag vill göra detta nu och hoppas att jag kan spela fyra-fem år till efter det, säger Tex Williamsson och fortsätter:

– Det är ingen jätteavancerad grej och hade man varit en vanlig Svensson hade man nog inte gjort det. Men som hockeymålvakt vill man kunna vara i utsatta lägen och inte känna sig begränsad. Jag vill kunna slänga mig och simma runt på isen som vanligt.



Tex Williamsson är på väg in i sin tredje raka säsong i Nybro. 2024/25 blev det 26 matcher med en totalt räddningsprocent på 90,8. Den sista av dessa gjordes dock så tidigt som 24 januari mot Mora. Därmed har det redan gått flera månader sedan den SHL-meriterade målvakten snörade på sig alla grejer för att spela match.