Med nio minuter kvar ledde Djurgården med 4–2.

Efter en mäktig vändning vann till slut Södertälje efter straffavgörande.

– Det här är något som vi finner stolthet i, vi fortsätter spela oavsett vad, säger matchhjälten Nolan Stevens i TV4.

Den första perioden var en jämn period där Södertälje lyckades ta ledningen. Målet kom genom Marcus Eriksson som genom matchen var ett stort hot mot Djurgården. Målet var också typiskt Marcus Eriksson. Efter att ha fått fast pucken i offensiv zon trycktes pucken in mot mål och Eriksson lyckades lägga till sin långa klubba på en retur från Hugo Hävelid.

I periodpausen intervjuades Djurgårdens Fredric Weigel i TV4 om att spela ihop med ynglingarna Victor Eklund och Anton Frondell.

– Vi har jättebra stäm, vi har kul där ute och alla åker jäkligt mycket skridskor. Vi har inte spelat så mycket matcher, 7-8 så det är under den perioden man har märkt av att det funkar bra. Frondell är duktig den jäveln, säger han och fortsätter.

– Han kommer spela i NHL snart, jag är glad för att spela med honom, jag ska ha biljetter sen och han har redan lovat mig det.

Vem annars om inte Anton Frondell, som innan dess gjort 14 poäng på de få matcher de spelat ihop som kedja, skulle spräcka nollan.

Pang sa det. Både försvaret och målvakten Oliver Håkanson fick bara stå och titta på.

När Anton Frondell ville se till att kvittera länsderbyt mot Södertälje dribblade han av en spelare totalt, detta innan han med både kraft och precision totalt ställde Håkanson i målet. Målet fick hela Hovet upp på fötterna.

Bröt poängtorkan

Halvvägs in i den andra perioden lyckades sedan Albin Grewe smälla in tvåan för Djurgården genom en liten handledare från precis utanför tekningscirkeln. Pucken gick in till vänster om Håkanson, mycket tack vare bra täckning framför mål från lagkamraterna.

Södertälje sköt nerv i matchen genom Amil Krupic sent i den andra, men det livet skulle inte vara länge. Efter två blixtsnabba mål såg Djurgården till att ta ledningen med 4–2. Det andra från Dick Axelsson som med ett slagskott ställde målvakten totalt. Därmed såg han ut att bli hjälte i en tät match. Detta efter att ha missat fem veckors hockey på grund av en skada.

Men SSK gav inte upp där. Man tog kommando och Victor Liljegren såg till att lösa reduceringen till 4–3 med sitt första mål på 19 matcher. Sedan kvitterade Sebastian Dyk efter att ha fiskat upp pucken framför mål.

I en dramatisk straffläggning gjorde Nolan Stevens två raka straffmål och såg till att Södertälje fick med sig två poäng från Hovet.

Ett av målen var på backhand.

– Jag hade fått slut på straffvarianter så jag hade lite tur, säger han i TV4.

Djurgården förlorade därmed chansen att ta över serieledningen, vilket man hade då Karlskoga samtidigt förlorade mot AIK.