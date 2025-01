Sebastian Dyk var minst sagt irriterad när två perioder var spelade i Mora.

Södertälje-stjärnan kritiserade det egna laget efter tre insläppta i en period.

– Fem, sex stygn, men det är skitsamma. Det är bättre att vi fokuserar på att spela hockey, säger han i TV4 under 2–5-förlusten.

Sebastian Dyk. Foto: TV4 och Bildbyrån.

Sebastian Dyk hamnade i fokus redan i den första perioden av Södertäljes fredagsmöte med Mora då han fick en puck mot ansiktet och tvingades sy. 20 minuter senare hade hans SSK tappat 1–1-läget till hela 1–4, vilket självklart gjorde 32-åringen, då i tröja nr. 16, rejält irriterad.



– Fem, sex stygn, men det är skitsamma. Det är bättre att vi fokuserar på att spela hockey här istället, säger han till TV4 och fortsätter i sändningen:

– Vi spelar inte försvarsspel, låter dem åka rundor i vår zon och komma för lätt in till bra chanser. Sen tycker jag att vi är ganska svaga i deras försvarszon. Vi måste vara starkare på puck, skapa bättre chanser, våga hålla i pucken och vara lite hungrigare. Väldigt dålig period.

”Kan inte komma hit och tro att man är ett superlag”

Redan efter Moras 3–1-mål tog huvudtränaren, Magnus Bogren, time out, men ytterligare ett hann alltså trilla in före nästa paus.



För kom detta efter att man tagit två raka segrar, varav en mot ett formstarkt Kalmar i onsdags.



– Vi måste upp i allting. Gör man en bra insats mot Kalmar borta kan man inte komma hit och tro att man är ett superlag. Det är en tuff bortamatch. Vi måste börja spela hockey, säger Dyk till TV4.



Charlie Rotting, född 2005, fick hoppa in i mål och därmed göra sin A-lagsdebut i tredje perioden. Miikka Pitkänen reducerade kort därefter, men fick sedan se Mora säkra segern med 5–2 från Martin Johnsen.