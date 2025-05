Norska succéspelaren väljer Mora: ”Stor talang”

Mora IK fortsätter att satsa norskt och ungt inför 2025/26.

”Årets Rookie” i norska ligan, Sander Wold, ansluter från Frisk Asker.

– En spelare med bra skridskoåkning, som både kan jobba hårt och spela fysiskt, samtidigt som han är tekniskt skicklig med bra spelförståelse, säger Andreas Hägglund.

Sander Wold under JVM och i Frölunda. Foto: Bildbyrån (montage).

Redan 2020 flyttade Sander Wold till Sverige för första gången när han bestämde sig för att ta vägen via Frölundas juniorverksamhet. Det blev tre säsonger i Göteborg och även SHL-debut mot Örebro i slutet av januari 2023.



Nu är den unge forwarden nyförvärvet med en ”Årets Rookie”-stämpel som förstärker Mora IK i Hockeyallsvenskan.



– Jag tycker att han har utvecklats väldigt mycket under de senaste säsongerna och är en spelare som vi följt under en längre tid. Han är en stor talang inom norsk hockey och väljer Mora IK, det ska bli väldigt spännande att följa hans fortsatta utveckling i hos oss. Han gillar att tävla och jobbar hårt, både på- och utanför isen för att utvecklas som ishockeyspelare. Han har en bra karaktär och är väldigt omtyckt för sin personlighet i Norge, säger sportchefen Andreas Hägglund på lagets sajt.

Blev ”Årets Rookie” i Norge

Efter tiden i Frölunda spelade Sander Wold ett år i Nordamerika med Gatineau Olympiques i QMJHL. Det blev hela 26 poäng och sedan även ett JVM med Norge i den tidigare hemma-arenan i Göteborg. Men det är framförallt ett enormt starkt 2024/25 som gör att 20-åringen nu är klar för spel i hockeyallsvenskan.



Sander Wold gjorde överlägset mest poäng av U21-spelare i den norska högstaligan (42) och var sedan bland de mer produktiva spelarna i sluspelet, fram till att Frisk Asker föll med 0–4 i matcher i semifinalen mot Stavanger. Det hela gav honom utmärkelsen ”Årets Rookie” i serien.



– Jag valde Mora IK för att det är en bra förening som har varit duktiga på att utveckla många unga spelare de senaste åren, säger han själv och fortsätter:

– Huvudfokus kommer att vara att hjälpa Mora IK att vinna hockeymatcher. Sen tror jag att de kan hjälpa mig vid att utveckla mitt spel, både offensivt och defensivt och förhoppningsvis att ta ett ännu större kliv som seniorspelare.