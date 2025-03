GENOMGÅNG: Så bra är kvallagen – betyg och analys

I kväll inleds ödeskvalet i HockeyAllsvenskan som blir en småländsk kamp mellan Vimmerby och Tingsryd.

Robin Olausson betygsätter här lagen inför kvalet och tycker till om vilka som kommer hålla sig kvar i HockeyAllsvenskan.

Målvaktskampen: ”Går in med en bättre form”

Svaga statistiken: ”Det är under all kritik”

Spetsen som kan avgöra: ”Nästan osannolikt bra”

Udda tränarlösningarna: ”Har noll erfarenhet”

Detaljen som skiljer lagen åt.

Tipset: ”Lutar åt att…”

Just nu: Erbjudande på Hockeysverige Plus. Bli plusmedlem – med 25 procents rabatt.

Här är hela spelschemat för kvalet mellan Vimmerby och Tingsryd.

Målvakter

Tingsryd:

Inför säsongen gav jag Tingsryd en tvåa i betyg på målvaktssidan och efter 52 omgångar håller jag fast vid det betyget. Det har blivit ganska väntat där MoDo-lånet Pontus Eltonius har tagit förstaspaden medan Emil Cederlund har varit andrafiol. Ser man också till hur de båda har presterat är det naturligt att ha den fördelningen.

Cederlund, som är avstängd i början av kvalspelet, har haft det ganska tufft och har en svag statistik under sina 21 matcher. Eltonius däremot är betydligt bättre och kommer att gå in i kvalet som förstavalet. Eltonius har 88,8 i räddningsprocent och 2,76 GAA på 35 matcher. Ser man till förväntade mål är dock Eltonius bäst av de fyra målvakterna i kvallagen. Han har släppt in 5,29 mål mer än förväntat, vilket såklart inte är en bra statistik. Men han är då bättre än målvakter som Joona Voutilainen, Emil Kruse, Jonathan Stålberg och Viktor Andrén.

Pontus Eltonius har dock klart bättre statistik i lika styrka med 90,63 räddningsprocent och där har han också räddat 1,04 mål mer än förväntat. Han är då en av 13 målvakter i ligan att ha räddat fler mål än förväntat i lika styrka. Därför får Eltonius ändå anses vara bättre än vad den grundliga statistiken visar.

Pontus Eltonius har visat på ett hyfsat stabilt spel mellan stolparna. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Vimmerby:

I min analys inför säsongen satte jag faktiskt en trea i betyg för Vimmerbys målvaktssida då jag ansåg att Claes Endre skulle kunna vara en stark värvning som gjorde skillnad för Vimmerby. Men så har det inte blivit. Endre har snarare varit väldigt svag hos nykomlingen. Han har 88,1 i räddningsprocent och 3,49 GAA på 24 matcher. Ser man till mål jämfört med förväntat är dock Endre sämst i hela HockeyAllsvenskan. Han har släppt in 16,44 mål mer än förväntat vilket är nästan fem mål fler än Emil Cederlund som är näst sämst i den statistiken.

I stället är det Robin Christoffersson som har klivit fram för Vimmerby och blivit en matchvinnande målvakt för laget. Han har bäst räddningsprocent av de fyra målvakterna i kvallagen med 89,6. Han har dock inte lika bra statistik som Eltonius sett till förväntade mål. Med tanke på att Christoffersson har varit så pass mycket bättre än Endre lär det också vara 28-åringen som blir förstavalet i kvalspelet.

Christoffersson har visat att han kan vinna matcher åt Vimmerby då han har hållit tre nollor under säsongen, varav en var mot just Tingsryd. Och vem kan glömma hans prestation mot AIK där han räddade 46 skott för att hålla nollan i Vimmerbys skrällseger på Hovet. Han har alltså kapacitet att kliva fram och stänga igen.

Robin Christoffersson har en förmåga att kunna vinna matcher åt Vimmerby. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Summering:

Det kommer att vara en målvaktskamp mellan Pontus Eltonius och Robin Christoffersson i kvalet och på förhand känns det väldigt jämnt. Eltonius har varit mer jämn över hela säsongen medan Christoffersson har stått för bättre individuella prestationer, med ett sämre försvar framför sig. Båda målvakterna är kapabla att vinna matcher åt sitt lag. Christoffersson går dock in i kvalet i en klart bättre form än Eltonius vilket möjligtvis kan vara en liten fördel för Vimmerby, men annars anser jag att det är jämnt skägg mellan stolparna.

Backar

Tingsryd:

Försvaret är inte det största problemet hos TAIF. Visserligen släppte de in 169 mål, vilket var näst sämst i ligan, men ser man spelare för spelare är detta ändå en ganska hyfsad backsida. Inför säsongen var jag ganska kritisk till lagets backsida men med facit i hand får man säga att de har fått ett bättre utfall än vad jag förväntade mig.

Framför allt har spelare som Kevin Ekman Larsson och William Fransson tagit steg framåt samtidigt som Martin Skärberg har varit ett utropstecken efter att ha värvats från HockeyEttan. Även värvningar som Theo Nordlund och Oliver Bohm har varit viktiga för lagets defensiva spel. Hugo Styf har också plockats in under slutet och det är en back som jag tycker ofta står för ett positivt spel.

Just i kvalet tror jag att en sådan som Oliver Bohm kommer att bli väldigt viktig, dels för sin rutin och erfarenhet men dels också för sin spelstil där han har en ”grit” och tuffhet i sin spelstil som kan behövas i sådana här avgörande matcher. Överlag har TAIF faktiskt en ganska balanserad backsida och det är helt klart deras bästa lagdel.

Färgstarke profilen Oliver Bohm lär få en viktig roll under kvalet. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Vimmerby:

Men hos Vimmerby är det tvärtom då jag skulle säga att försvaret är lagets svaga punkt. Försvarsspelet har man aldrig riktigt fått grepp om och hela 187 insläppta mål över 52 omgångar talar sitt tydliga språk. 131 insläppta mål i lika styrka är också sämst i hela ligan. Vimmerby har alltså släppt in hela 3,6 mål per match vilket är under all kritik.

Det har också varit väldigt rörigt på Vimmerbys backsida med en hel del försvarare som har gått in och ut. Bland annat har Jesper Broeng, Johan Norberg och William Dageryd lämnat medan Nathan Staios, Kevin Israelsson och Simon Lindblom har anslutit. Staios är ju i princip ett oskrivet kort med tanke på att han anslöt så sent och bara hann spela i den sista omgången. Det återstår att se hur bra han är. Annars tycker jag framför allt att Israelsson har varit ett ganska bra tillskott för Vimmerbys svaga backsida.

I försvaret är det bröderna Oskar och Elias Lindgren som har dragit det stora lasset för Vimmerby. Oskar Lindgren är faktiskt den spelare som snittade mest istid i hela HockeyAllsvenskan under grundserien med 24:19 minuter per match. Även om han har gjort 22 poäng finns det en hel del att önska i defensiven hos storebror Lindgren. Däremot tycker jag att Elias Lindgren har varit ett utropstecken för Vimmerby under säsongen. Annars har det dock generellt varit ganska låg nivå hos försvarsspelarna i nykomlingen.

Oskar Lindgren drar ett tungt lass i Vimmerbys försvar. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Summering:

Här är det klar fördel för Tingsryd som jag ser det. De har en klart bättre bredd och jag skulle säga att TAIF har tre eller fyra backar som är bättre än Vimmerbys förstaback Oskar Lindgren. Tingsryd har visat upp ett bättre försvarsspel över hela säsongen medan Vimmerby har haft stora problem i det defensiva spelet. Skillnaden mellan de båda lagen kan mycket väl finnas i försvarsbesättningarna.

Forwards

Tingsryd:

Det går inte direkt att påstå att Tingsryd har en speciellt sexig forwardsuppsättning. Det finns egentligen inte en enda forward som håller riktigt toppnivå, däremot har TAIF en okej bredd. Det har också skett en hel del förändringar i TAIF under säsongen, likt hur det har varit med Vimmerbys backsida.

Quentin Tomasino floppade och fick lämna efter 13 matcher.

Teemu Tallberg såldes tillbaka hem till Finland.

Joel Svensson försvann då han i stället gick till Kalmar.

Markus Ruuskanen och Hugo Frylén lyckades inte och lånades tillbaka till HockeyEttan.

I stället har Tingsryd plockat in Arvid Westlin, Artturi Toivola, Joel Ratkovic Berndtsson och Helmer Styf med blandade resultat.

På hela säsongen gjorde Tingsryd bara 95 mål över 52 omgångar för ett 1,83 mål per match vilket nästan är ofattbart dåligt. Det går då inte att ge något annat än en etta i betyg, även om jag jag ändå tycker att de har ett kollektiv som kan kliva fram i kvalmatcherna. Melker Eriksson, Oscar Birgersson och Jacob Svensson är bra forwards på den här nivån och de har även några okej anfallare längre ner i laget. Frågan är bara om det är tillräckligt. Den individuella spetsen är i princip obefintlig och TAIF behöver i stället förlita sig på att det kollektiva anfallsspelet fungerar.

Jacob Svensson och Oscar Birgersson är två av Tingsryds främsta anfallare. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Vimmerby:

Även om defensiven har varit stundtals katastrofal i Vimmerby går det inte att klaga på offensiven. De har nästan fått ut maximalt sett till spelarmaterialet med framför allt målkungen Eddie Levin i spetsen. I min analys inför säsongen skrev jag följande om Levin:

”Jag tror att 24-åringen har en chans att göra succé i vinter och bli ett utropstecken för Vimmerby. Levin är en duktig målskytt vilket han har visat i princip överallt där han har spelat. Levin har gjort 21 mål för Vimmerby två säsonger i rad i HockeyEttan och jag är spänd på att se om han kan överföra det målskyttet på allsvensk nivå. Han har kapacitet att bli skyttekung för nykomlingen”

Men trots att jag skrev det hade jag ändå inte kunnat ana mig att det skulle gå så här bra. Facit efter 52 omgångar blev otroliga 22 mål och 35 poäng. Levin kom därmed delad fyra i HockeyAllsvenskans skytteliga, bara Fredrik Forsberg, A.J. Vanderbeck och Nicolai Meyer gjorde fler mål. Det är faktiskt nästan osannolikt bra och Levin gjorde också väldigt mycket själv i Vimmerby, framför allt under höstsäsongen.

Under vårsäsongen har Levin fått lekkamrater i form av Hampus Eriksson, som har höjt sig rejält efter en lite kämpig start, och George Diaco som har gjort succé sedan han värvades från Västervik i HockeyEttan. Diaco gjorde 15 mål och 28 poäng på 32 matcher efter att han värvades till Vimmerby och från sin debut är det bara två spelare (Fredrik Forsberg och Nicolai Meyer) som har gjort fler mål än Diaco. Han gjorde även tolfte flest poäng i ligan under den perioden.

Kedjan Levin-Eriksson-Diaco håller hög allsvensk klass men där bakom är det betydligt mer uddlöst. Jesper Kokkonen har varit en besvikelse i Vimmerby och inte alls motsvarat förväntningarna och förutom Levin, Eriksson, Diaco samt lagkaptenen Jakob Karlsson har Vimmerby inte mycket offensiv klass att luta sig mot. Men den spetsen skulle kunna bli avgörande i kvalet.

George Diaco, Eddie Levin och Hampus Eriksson bildar en vass kedja. Foto: Bildbyrån

Summering:

Här kommer vi tillbaka till det klassiska gamla argumentet spets mot bredd. Vimmerby har en riktigt fin spets då deras bästa offensiva spelare håller en hög nivå, men de har inte en imponerande bredd utan är ganska beroende av att förstakedjan levererar. Däremot har Tingsryd inte mycket spets att luta sig mot utan har snarare en jämnare forwardsuppsättning där det krävs att kollektivet sitter ihop för att det ska tugga i som det ska. Vimmerby har alltså en klar fördel i offensiven men om Tingsryd kan neutralisera förstakedjan finns det inte många andra hot bland Vimmerbys anfallsspelare.

Analys

På förhand är de båda lagen väldigt jämna. Tingsryd har ett bättre försvar medan Vimmerby har ett bättre anfallsspel medan målvaktspositionen är ungefär likadan hos de båda lagen.

Inte heller på ledarsidan går det att påstå att något av lagen har en större fördel. Både Vimmerby och Tingsryd har sparkat sina tränare under säsongen och står nu med krislösningar som ska försöka rädda säsongen. Vimmerby har Björn Tholander Olsson som huvudtränare och skadade forwarden Anton Carlsson som assisterande tränare. Båda är helt orutinerade som tränare på denna nivån då Tholander Olsson bara har gjort EN säsong i HockeyEttan som tränare innan han fick jobbet i Vimmerby, annars har han endast tränat i Hockeytvåan och Hockeytrean tidigare i sin ledarkarrär, medan Carlsson såklart har noll erfarenhet som tränare då han egentligen borde vara på isen.

Tingsryd å sin sida valde att kicka hela tränarstaben samtidigt och det känns mycket konstigt att laget nu går in i ett kval utan megaprofilen Larry Pilut i båset. Nu är det i stället Roger Jönsson och Oscar Holst som leder laget. Jönsson har tidigare varit general manager men som tränare är hans enda erfarenheter att leda Olofströms IK:s juniorlag. Holst däremot är en tidigare Tingsrydsspelare som närmast kommer från klubbens egen marknadssida.

Det är jämnt mellan de båda lagen, men vilka går segrande ur striden? Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Det går alltså inte att påstå att något av lagen kommer att ha en fördel i båset. Vad blir då egentligen skillnaden lagen emellan? Inget av lagen har direkt någon tydlig fördel i special teams då de båda är sämst i ligan där. Vimmerby har 89,77 procent i powerplay + boxplay medan Tingsryd har 88,25 procent i den sammanlagda special teams-statistiken. Det skiljer också bara två mål i målskillnad mellan lagen då Vimmerby gjorde 20 mål fler än Tingsryd, medan TAIF släppte in 18 mål färre än nykomlingen. Sett till grundserien vann dock Tingsryd tre av fyra matcher lagen emellan med en total målskillnad på 11-8 i de matcherna.

Därför är det till stora delar ett väldigt ovisst kval om nästan kan gå hur som helst. Jag tror dock att Tingsryds kollektiva helhetsspel är bättre än Vimmerbys som mer förlitar sig på individuella prestationer. Därför lutar jag åt att TAIF kommer att ta hem denna drabbning, men jag räknar med ett rejält drama.

Det blir 4-3 i matcher till Tingsryd.

Frågan är bara om det över huvud taget spelar någon roll med tanke på Tingsryds ansträngda ekonomi…