Så löser Björklöven målvaktsfrågan under JVM

Joona Voutilainen har varit lite skadad och Melker Thelin åker strax iväg mot Ottawa och junior-VM. Något som kan ge Björklöven huvudbry kring målvaktsfrågan över mellandagarna.

– Vi löser det internt med målvakterna vi har, säger Per Kenttä till Hockeysverige.se.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån. Melker Thelin åker iväg till JVM och missar ett antal matcher för Björklöven över jul och nyår.

Björklöven släpper iväg Melker Thelin till junior-VM i slutet av den här veckan. Han tillsammans med Leksands Marcus Gidlöf och Youngstown Phantoms Melvin Strahl, är den målvaktstrio som ska jaga medaljer åt juniorkronorna.



Melker Thelin stod senaste matchen för Björklöven då man vann borta mot Västerås med 3-1. Han ligger nia i totala målvaktsligan för Hockeyallsvenskan med 91.47 i räddningsprocent.

Per Kenttä med ett tydligt besked

På frågan hur det blir med målvaktsfrågan i Björklöven när Thelin är på junior-VM svarar klubbens sportchef Per Kenttä.

– Vi löser det internt med målvakterna vi har.



Det mesta talar alltså för att 28-åriga Joona Voutilainen, som under säsongen stått 15 av lagets matcher, och 19-åriga Melwin Asp-Cassåsen, som var reserv i lagets senaste match, kommer vara Björklövens målvaktsduo under Junior-VM. Man har även 18-åriga schweizaren (född i Barcelona) Erik Liljequist att tillgå. Han kom inför säsongen från Kloten.