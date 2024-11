Östersunds drag: “Får in en rejäl back”

Östersund ligger allt jämnt sist i Hockeyallsvenskan.

Nu väljer man att förstärka backsidan med 31-årige Joel Olkkonen.

– Han är laddad för att komma hit och hjälpa laget, säger sportchefen Per Tagesson på lagets hemsida.

Östersunds sportchef Per Tagesson. Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson.

Över 22 matcher har Östersund endast samlat ihop åtta poäng i Hockeyallsvenskan. I ett försök att vända denna trend väljer man nu att förstärka backsidan.



31-årige Joel Olkkonen ansluter från finska Kärpät.



– I Joel får vi in en rejäl back som kommer vara nyttig över hela banan, men med sina stora styrkor i det defensiva spelet. Han är laddad för att komma hit och hjälpa laget, säger sportchefen Per Tagesson på lagets sajt.



Den storvuxne backen (190 cm, 98 kg) har gjort 180 matcher i den finska högstaligan, men har endast kommit till spel vid sju tillfällen för Kärpät under 2024/25. Nu flyttar han utanför Finlands gränser för första gången i karriären för att hjälpa Östersund att klättra i tabellen. Tingsryd, på säker mark, har mer än dubbelt så många poäng (12).