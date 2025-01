Oskarshamns drag: ”Kommer hoppa in i båset”

04.00 under måndagen sparkades Björn Karlsson av IK Oskarshamn.

Efter lagets första träning ger nu Arsi Piispanen en uppdatering i jakten på en ny tränare.

– Vi har ett stabilt läge just nu, säger han i klubbens kanaler.

Daniel Ljungkvist och Albin Blomqvist. Foto: Bildbyrån (montage).

”Jag är nyfiken till att börja med, vad är det man söker en tränare till? Är det för att det ska stabiliseras? Är det för att man ska få en trevlig vår, eller ska man gå upp? Det avgör lite grann vilken tränare som ska in. Jag gissar att Piispanen och gänget jagar kandidater.”



Det var några av orden som TV4-experten Fredrik Söderström yttrade till hockeysverige.se under måndagen. Detta efter att den hockeyallsvenska klubben valt att sparka sin huvudtränare Björn Karlsson.



Nu efter ett första ispass under tisdagen, lett av assisterande Albin Blomqvist, uttalar sig IKO-sportchefen Arsi Piispanen om jakten.



– Vi har ett stabilt läge just nu. Vi jobbar på frågan och hoppas att vi hittar någon så snabbt som möjligt, säger sportchefen i en video i klubbens kanaler.



Piispanen, som själv nyligen ersatt Oscar Alsenfelt, menar dock att klubben inte känner någon stress i att få en huvudtränare på plats innan onsdagens hemmamatch mot BIK Karlskoga.



– Vi har en bra och stabil ledarstab runtomkring så det är ingen panik att vi måste hitta någon inför morgondagens match, men vi jobbar på frågan för att få någon på plats så fort som möjligt, säger han.

Draget mot BIK: ”Han kommer att hoppa in i båset”

Detta gör att IKO väljer att lyfta in en ny person i båset till mötet med BIK – om ingen tränare presenteras innan matchen.



Piispanen berättar att fystränaren, Daniel Ljungkvist, kommer att kliva in i båset.



– Vi kommer att ha ”Salle” (Johannes Salmonsson) och Albin (Blomqvist) kvar. Sen kommer vi att ha Daniel Ljungkvist som ändå har en bra erfarenhet av hockey och tränarbiten sedan tidigare. Han kommer att hoppa in i båset så att vi har tre. Sen kommer ”Sampa” (Mikael Sandberg) fortsätta jobba som vanligt, säger sportchefen i videon.



Den nu 43-årige Ljungkvist kom till Oskarshamn inför 2024/25 efter tre år i Boro/Vetlanda som sportchef och assisterande tränare. Dessförinnan har han en lång karriär bakom sig med nio säsonger både i SHL/Elitserien och Hockeyallsvenskan. På meritlistan finns även SM-guldet med HV71 2004 och uppflyttning till SHL med Södertälje SK 2007.



Daniel Ljungkvist gjorde även nio av sina år i just Oskarshamn, varav tre som kapten.