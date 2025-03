Matchboll för TAIF – efter nya isproblem

Den tredje perioden mellan Tingsryd och Vimmerby blev uppskjuten.

Anledningen var att nya isproblem uppstått – nu i ödeskvalet.

Just nu: Erbjudande på Hockeysverige Plus. Bli plusmedlem – med 25 procents rabatt.

Vaktmästarna undersöker isen i Tingsryd. Foto: TV4/skärmdump.

Isproblemen fortsatte att spöka för Tingsryd när man under torsdagen klev in i match fyra av ödeskvalet i Hockeyallsvenskan.



Theo Nordlund hade gett hemmalaget en 1–0-ledning tidigt i den andra perioden, men när detta skulle omvandlas till 3–1 i matcher sattes inte mötet med Vimmerby igång igen. En spricka hade upptäckts i isen intill sargen och efter några minuters uppvärmning försvann spelarna ut i omklädningsrummet igen.



Den tredje perioden blev uppskjuten samtidigt som vaktmästarna jobba vidare med att lösa problemet. Smålandsposten rapporterade 21.11 om att man pratat om ett uppehåll på 20 till 30 minuter.



Allt detta kommer endast åtta dagar efter att TAIF-målvakten, Emil Cederlund, stängts av för sitt sätt att värma upp inför sista grundseriematchen mot Mora. ”Misstänkt sabotage” var de ord som yttrades efter att matche skjutits upp en halvtimme och straffet landade i fyra matchers avstängning samt en bot på 2100 kronor.



21.36 var spelarna ute på isen igen för att spela tredje perioden av torsdagsmatchen. 1–0 blev 2–1 innan slutsignal och matchbollen var säkrad för Tingsryd i och med 3–1 i matcher.



Under lördagen, 18.00, har nu TAIF chansen att spela sig kvar i hockeyallsvenskan med en seger.