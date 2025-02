Mora lånar poängkung från ettan: ”Väldigt spännande”

Lukas Smith har varit en av Hockeyettans främst poängspelare 2024/25.

Nu ska 23-åringen avsluta säsongen i Hockeyallsvenskan och Mora.

– Det är inte pengarna som styr det här beslutet, förklarar Forshagas ordförande Christer Larssos för VF.

Moras sportchef Andreas Hägglund. Foto: Bildbyrån och X (Mora IK).

– Vi har kommit överens med Forshaga om att låna Lukas Smith för resten av säsongen.



Så låter det från Mora-håll under torsdagseftermiddagen när lösningen med Hockeyettan-klubben presenteras. Detta efter att Hockeynews tidigare uppget att lånet var på gång.



För Värmlands Folkblad berättar samtidigt Forshagas ordförande Christer Larsson, varför man släpper lagets poängkung inför slutspurten på 2024/25 – utan att kunna plocka in en ersättare.



– Det är inte pengarna som styr det här beslutet, snarare det renommé det ger oss som klubb. Det blir lättare att rekrytera spelare till nästa säsong när vi visar på vad som kan hända om man lyckas hos oss. Vi ger killar chansen att bli bättre, säger Larsson och bekräftar samtidigt att förlängt med Smith över nästa säsong:

– Annars skulle vi inte släppt honom. Men spelar han i Hockeyettan nästa säsong gör han det hos oss. Sen kan allsvenska klubbar, och SHL-klubbar för den delen, när som helst värva spelare från oss – men har de kontrakt så blir det i så fall en betydligt bättre ersättning för oss, fortsätter han till VF.

”Öst in poäng i Forshaga”

För Moras del blir det en välkommen förstärkning inför slutspurten. Inte minst med tanke på hur den tidigare LHC- och BIK-junioren gått från att göra 19 poäng på 26 matcher i Skövde i fjol, till att vara en av hockeyettans farligaste spelare. Något som hans elva mål och 31 assist inte minst visar.



– Lukas kommer att ansluta här under kvällen och kommer att vara spelklar till matchen mot AIK på lördag. Vi får in en spelare som öst in poäng i Forshaga här under säsongen. Det är en spelskicklig center med bra speluppfattning, avig i sitt spel och duktigt i passningsspelet. Det ska bli väldigt spännande att se Lukas i HockeyAllsvensk miljö, säger Moras sportchef Andreas Hägglund på lagets sajt.



I skrivande stund ligger Mora sjua i hockeyallsvenskan, med endast tre poäng upp till AIK och topp sex (direktplats till kvartsfinal).