Melin om tunga siffrorna: ”Får ta det med en nypa salt”

Trots ett viktigt powerplay-mål senast är AIK:s siffror fortsatt i botten i slutspelet.

Här svarar Roger Melin på detta, och förändringarna, inför söndagens viktiga match fyra på Hovet.

– Till slut orkar man inte fokusera, säger tränaren till hockeysverige.se.

Roger Melin, Daniel Muzito Bagenda och Oscar Nord. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



När AIK klev in i fredagens slutspelsmatch mot Björklöven hade man sämst procent i powerplay (7,69) av samtliga lag i kvartsfinal. Roger Melin kastade om för att få tillbaka energin och petade bland annat forward-stjärnan Scott Pooley som annars varit ett hot i spelformen. Ändå slutade första perioden med 0–2 på tavlan.



I andra och tredje vände man sedan på steken. 0–2 blev en 4–2-seger och 1–2 i matchserien – MEN frågan är om det överhuvudtaget hade skett om inte Alfred Barklund skrämt bort PP-spöket med ett stenhårt skott i bortre krysset, tidigt i mittenakten.



– Det var skönt att vi fick göra lite mål och framförallt vinna en match, sade Melin till hockeysverige.se efter matchen innan han fortsatte:

– Det är en grym skillnad. 0–3 hade varit supertungt. Är det någon som har vänt från det i Sverige? Det kändes som att det var en avgörande match. Vi behövde verkligen vinna den här. Nu är det lite öppet igen.



Hur viktigt var det där 1–2-målet i powerplay?

– Dels att det kom i PP var bra, men också att det kom så pass tidigt i andra perioden. Det lyfte hela läktaren och det lyfte oss som lag också. Det var grymt, säger Melin och fortsätter om siffran som nu visar 11,76 inför söndagens returmöte på Hovet:

– Det blir svårt att bedöma siffrorna när man möter samma lag hela tiden. Förra matchen fick vi 20 minuters powerplay eller något sånt, det var hur mycket som helst. Till slut orkar man inte fokusera. Man får ta det med en nypa salt tycker jag. Det är nästan inget lag som har jättebra siffror och det är många som inte har nått upp till den siffran de hade i serien. Men hur som helst det var skönt att få göra ett mål i powerplay.

Hyllar Bagenda: ”Var omöjligt att hålla honom borta”

Ett av 13 PP hade gett utdelning inför fredagens match. Nu är det alltså aningen bättre med två på 17.



En del i jobbet bakom segern var de förändringar som den erfarne tränaren gjorde inför nedsläpp. Jesper Emanuelsson var åter en del av laget och Albert Sjöberg (som till slut avgjorde) kastades in i en förstakedja med Christoffer Björk och Oskar Magnusson.



– Vi ville försöka få tillbaka några av de formationer vi hade då. Dels att han var där och sen att vi höll ihop Ljungman, ”Rudan” (Rudslätt) och Tärnström. Även att Jeppe (Jesper Emanuelsson) kom tillbaka med ”Belly” (Bellerive) och ”Fitz” (Fitzgerald). Det var egentligen bara en formation som inte hade spelat ihop tidigare, säger Melin om det hela.



Kan det komma nya förändringar till söndagen?

– Vi tycker att vi har ett ganska bra bredd på laget överhuvudtaget. Om vi gör något förändring så tror jag inte att vi kommer att störa jättemycket.



Melin väljer även att lyfta Daniel Muzito Bagenda som både kvitterade mötet och satte sista spiken med 4–2 i tom bur. Detta trots att han inte hade spelat sedan 31 januari när slutspelet satte igång.



– Jag tyckte att Bagenda gör en strålande match. Det var samma sak med honom som med Pooley och Zetterberg, att de varit borta länge och inte spelat så mycket. Det har synts lite på deras spel att de har lite dålig tajming. De har inte kommit in riktigt i koordinationen och allting. Jag tänkte ”jag ger honom (Bagenda) inte så mycket istid, men det var omöjligt att hålla honom borta för han var så bra, säger tränaren om sin stjärna.



Söndagens nedsläpp sker 18.00 på Hovet och ger en möjlighet att kvittera matchserien till 2–2 på hemmaplan.



– Vi ligger under med 1–2 i matcher så det är knappast fördel till oss, säger Melin om matchserien:

– Vi tar en match i taget och sen får vi se var vi hamnar. Det finns ingen anledning att hålla på och tänka längre bort.