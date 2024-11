Klasen målskytt i comebacken – orden om petningen

Linus Klasen har varit petad under uppmärksammade former den senaste månaden.

Men i kväll var profilen tillbaka i Djurgården och blev då direkt målskytt i 5-1-vinsten mot Västerås – men var fåordig om petningen.

– Det var kul att spela match igen. Jag har tränat bara, det är allt jag har att säga, säger Klasen till TV4.

Linus Klasen blev målskytt direkt i sin comeback efter petningen. Foto: TV4/Skärmdump & Jesper Zerman/Bildbyrån

Det var en händelserik afton på Hovet under onsdagskvällen för matchen mellan Djurgården och Västerås i HockeyAllsvenskan.

Djurgården tog snabbt ledningen med 2-0 hemma mot Västerås. Sedan inträffade en olycklig situation då den ena huvuddomaren, Niklas Johansson, kolliderade med en Västeråsspelare och trillade bakåt. Han kunde sedan inte fullfölja matchen utan klev av i smärtor. Därför fick den andra huvuddomaren, Fredrik Rönnberg, döma själv resten av första perioden, och han hade då en hel del att göra.

Först så sparkade Marcus Krüger in 3-0 till Djurgården men Rönnberg videogranskade situationen och dömde bort målet, det var alltså fortsatt 2-0. Strax därefter så kunde i stället Västerås reducerade genom tidigare DIF-forwarden Anton Gradin. Målet videogranskades dock också men godkändes sedan ändå.

Därefter blev det en längre paus mellan första och andra perioden så att det kunde ringas in en annan domare som kunde döma resten av matchen tillsammans med Fredrik Rönnberg.

Efter den långa pausen så dominerade Djurgården helt i mittperioden. Först kom 3-1 då Dick Axelsson satte sitt tionde mål för säsongen. Hemmalaget utökade även igen då Ludvig Rensfeldt gjorde 4-1.

Linus Klasen om petningen: “Jag har tränat bara”

Det skulle sedan också bli 5-1. Linus Klasen har varit petad under uppmärksammade former och har inte spelat alls under den senaste månaden för att fokusera på sin träning och komma i bättre form. I kväll gjorde Klasen comeback och visade direkt vad han kan bidra med. 38-åringen stod då för en läcker aktion och lade upp en backhand för Djurgårdens femte mål i matchen och Klasens blott andra mål den här säsongen.

– Jag får en bra pass där och (Colby) Sissons driver bra på kassen så jag får lite yta. Sedan var det bara en “sidledare” och lyfta upp den. Det var skönt att den gick hem, säger Klasen om sitt mål.

Det blev sedan mållöst i tredje perioden men det blev händelserikt ändå eftersom att Djurgårdens stortalang Victor Eklund fick matchstraff för en armbågstackling på Västerås Jimmie Jansson Lorek. Men matchen slutade alltså 5-1 till DIF.

Efter matchen var sedan Linus Klasen fåordig om sin petning efter att ha gjort mål direkt i comebacken.

– Det var kul att spela match igen. Det var skönt att vara tillbaka och så gasar vi på fredag nu igen. Jag tränar på bara, det har varit lugnt. Jag har tränat bara, det är allt jag har att säga, säger Klasen till TV4.

På fredag väntar en riktig toppmatch för Djurgården då de ska åka upp till Umeå och möta serieledande Björklöven.

Djurgården – Västerås 5–1 (2-1,3-0,0-0)

Djurgården: Hampus Larsson, Fredric Weigel, Dick Axelsson, Ludvig Rensfeldt, Linus Klasen.

Västerås: Anton Gradin.