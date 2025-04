Lagkaptenen klar för SSK: ”Gjort ett bra intryck”

Trots rollen som kapten under 2024/25 fick Roope Laavainen lämna Mora IK.

Nu bekräftas ryktena om att backen väljer att flytta vidare till Södertälje SK.

– En spelare som vi haft koll på under ett par säsonger och som vi är glada över att nu ha signat, säger sportchefen Emil Georgsson.

Roope Laavainen i Mora. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

Efter att Roope Laavainen, på kort tid, etablerat sig i Hockeyallsvenskan med Kristianstad flyttade han vidare till Mora IK inför 2023/24. Det blev hela 33 poäng under första säsongen och en belöning i form av ett C på bröstet till andra året.



Nu, efter endast nio poäng under 2024/25, har den finske backen gjort klart med en ny klubb. Som Expressen tidigare uppgett blir det Södertälje SK från och med nästa år.



– Vi får in en tvåvägsback med bra size. Högerfattad med bra skott som är användbar i alla spelformer. Han kan spela fysiskt och har gjort ett bra intryck under sina år i Sverige. I Roope får vi också in en ledartyp. En spelare som vi haft koll på under ett par säsonger och som vi är glada över att nu ha signat, säger sportchefen Emil Georgsson på lagets sajt.

Femte backen med kontrakt

Laavainen blir SSK:s andra backförvärv på kort tid, efter Niklas Arell, samt den femte med kontrakt i klubben just nu. De övriga är Daniel Norbe, Albin Carlson, Viktor Grahn och självklart Niklas Arell.



Kontraktet är skriver över två år och inleds från 26-åringens fjärde hela säsong i Sverige. Dessförinnan har han gjort em säsonger i finska högstadivisionen Liiga.