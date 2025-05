20-årige backjätten får kontrakt – i MoDo

Peder Kyrkjeeide Øversveen anslöt till MoDo J20 inför 2024/25 och blev kapten.

Nu meddelar klubben att man skriver ett tvåårskontrakt med den 20-årige backjätten.

– Vi tror att han kommer att utvecklas till en riktigt bra seniorback, säger sportchefen Henrik Gradin.

Henrik Gradin och Kyrkjeeide Øversveen. Foto: Bildbyrån och X (MoDo).

Här i Sverige var Peder Kyrkjeeide Øversveen en doldis när han inför 2024/25 blev klar för spel i MoDo J20, men faktum är att han redan innan hade spelat 31 matcher i den norska högstaligan.



Nu är 20-åringen klar för en återkomst i Norge, men med ett tvåårskontrakt i MoDo.



– Peder visade upp fina kvalitéer under sitt första år med oss. Han uppträder moget, både på och vid sidan av isen, och vi tror att han kommer att utvecklas till en riktigt bra seniorback, säger sportchefen Henrik Gradin på lagets sajt och fortsätter:

– Lösningen där han börjar med att spela seniorhockey i Norge känns som den allra bästa för hans utvecklingskurva och vi kommer att följa honom noggrant under säsongens gång. Planen är att han ska vara i Narvik under hela säsongen.

Hyllades stort i J20: ”Överträffat alla förväntningar”

Backen imponerade stort under sitt första år i MoDo med sina 195 cm och 95 kg – och blev dessutom kapten för J20-laget direkt.



– Det är en sjukt bra ledare. Vi tog in honom inför den här säsongen och han har överträffat alla förväntningar. Vi visste att han var bra och hade potential, men han har utvecklats mycket. Han är nästan två meter lång och väger närmare 100 kg, men rör sig bra på isen och är trygg i spelet med puck. Spelar hårt och leder laget på ett bra sätt. Har också tränat en hel del med A-laget och gjort det bra, berättade J20-tränaren Emil Svelander för hockeysverige.se i december.



Den Lillehammer-fostrade backen är nu hemma i Norge, men kommer att ansluta till MoDo från och med nästa vecka för att delta i försäsongsträningen.



– Det känns stort och jättekul att kunna skriva kontrakt med MoDo. Jag fick ett väldigt bra intryck av föreningen under säsongen som var och det känns som ett tryggt och bra val för mig, säger han själv och fortsätter:

– Jag ser också fram emot att bli utlånad till Narvik under min första riktiga seniorsäsong. Det känns som att de också driver en utvecklande verksamhet, så det passar mig bra.