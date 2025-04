”Förhoppningsvis är han med på tisdag…”

I första matchen sedan 31 mars blev Patrick Thoresen både målskytt och utbuad efter att matchstraff.

Efter 3–4-förlusten gav både Robert Kimby och Marcus Krüger sin syn på situationen med AIK:s Daniel Muzito-Bagenda.

– Jag har ingen annan syn än att de tar den, säger DIF-tränaren.

Marcus Krüger och tacklingen från Thoresen. Foto: Bildbyrån och TV4.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Det var i samband med signalen för den första periodens slut som en smäll i mittzon avslutade kvällen för Patrick Thoresen. Norrmannen som var tillbaka i Djurgårdens lag för första gången sedan 31 mars hade satt in en tackling på AIK:s Daniel Muzito Bagenda och fick efter en lång granskning beskedet om matchstraff.



– Han tar med sig pucken inåt i banan. Det känns som att det är en ren tackling. Han har ett ansvar för sin egen säkerhet när han har pucken. Det är rakt i bröstet, sade 41-åringen själv i TV4 efter det hela.



Bagenda blev liggandes på isen och fick sedan hjälp ut i omklädningsrummet. I den andra utgick AIK-stjärnan sedan i sviterna av det hela.



Efter matchen gav sedan Djurgårdens huvudtränare, Robert Kimby, sin syn på utvisningen som i slutändan blev avgörande i 3–4-matchen.



– Jag har ingen annan syn än att de tar den. Sen får vi anpassa oss. Ser man till boxen så är det klart vi inte vill släppa in två mål, det vill vi göra lite bättre, säger han och fortsätter om huruvida den tog i huvudet på Bagenda eller inte:

– Jag har inte kollat något. Vi förbereder oss och får anpassa oss under matchen. De tar den och så får vi gå därifrån.



DIF-kaptenen, Marcus Krüger, var inne på samma spår.



– Svårt för mig som är på isen, men de är fyra domare och sen får de kolla på video. De fick det säkert rätt.

– Jag har inte ens sett den på jumbotronen efter så för mig är det svårt att se, fortsätter han kring om den tar i huvudet.

Avstängning att vänta? ”Förhoppningsvis är han med”

Thoresen var med laget efter slutsignal och fick ta emot hyllningar från sin kapten. Detta efter att han spelat 3.52 minuter, men bidragit med ett mål framåt.



– De gör väl två mål där så det påverkar en hel del. Han kan inte spela mer, säger Krüger och fortsätter:

– Jag tycker att han gör det bra, första perioden han spelar. Jag tyckte att han såg bra ut, bidrog med mål, täckta skott. Han såg ut som vanligt.



Hur ser du på att möjligen tappa honom nu genom en avstängning?

– Det återstår väl att se. Det kan vi inte kontrollera så mycket, men det är klart att vi vill ha honom på isen. Vi hade velat ha honom på isen idag och förhoppningsvis är han med på tisdag, säger Krüger.



Robert Kimby hade följande att tillägga i ämnet.



– Jag vet inte. Jag kan inte påverka det, så vi får ta det när det kommer helt enkelt, säger tränaren.