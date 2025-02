Kaptenens vrede mot domarna: “Är otroligt less”

Västerås IK förlorade med 0-1 igår mot AIK på bortaplan.

Mot slutet av matchen åkte kaptenen Konstantin Komarek på en utvisning medan hans Västerås jagade en kvittering.

– Jag tycker den är ett jävla skämt, säger Komarek till VLT efter matchen.

Konstantin Komarek visar sitt vrede efter utvisningen i matchen mot AIK. Foto: Michael Campanella/Bildbyrån.

Det blev en tung förlust för Västerås i gårdagens match mot AIK. Bara ett mål skilde lagen åt och VIK jagade en kvittering sent i matchen, med en tom målbur. När AIK sedan gick för en spelvändning såg VIK-kaptenen Konstantin Komarek till att det inte blev något mål.



Domarna tyckte däremot att Komarek inte stoppade AIK:s vändning på rätt sätt och utvisade kaptenen för fasthållning. Något som 32-åringen inte höll med om. Han visade sitt vrede i utvisningsbåset och även i intervjun efter matchen när kaptenen ändå hade lugnat ner sig något.



– Är det där utvisning ska jag ha utvisning tio gånger per match, för sådär täcker jag puck. Det har jag gjort i 15 år, 10–15 gånger per match. Jag tycker det är ett skämt. Jag håller inte i hans tröja, jag har armen rakt ut och täcker pucken. Bedrövligt, säger Komarek efter matchen till Vestmanlands Läns Tidning.

Inte bara domarnas fel

VIK hade många chanser redan tidigare i matchen där bland annat Komarek själv styrde en puck i stolpen. Men pucken ville inte in i mål. När Komarek sedan blev utvisad slog han med klubban mot plexit i utvisningsbåset och åkte på en abuse of officials. Att höra domarnas synpunkter kring utvisningssituationen var inget Komarek hade intresse av.



– För mig är det ingen mening, jag är så pass arg. Att ta en sån utvisning med 45 sekunder kvar, det är för mig helt otroligt. Och det är inte första gången det händer, och man får inte säga någonting för det är synd om dem, och vi ska stå enade. Det är liksom fridlyst. Jag är otroligt less på den grejen, säger Komarek.



Utöver domarnas agerande under matchen var Komarek nöjd med sitt lags prestation. Det enda han vill förbättra är skotteffektiviteten. VIK hade många chanser och totalt 32 skott på mål.



Hoppet om slutspel lever än men VIK har satt sig själva i en svår sits. Klubben ligger två poäng bakom Almtuna på den sista slutspelsmatchen, som dessutom har två matcher mindre spelade. VIK har bara fem matcher kvar samtidigt som Almtuna har sju. För VIK gäller det nu att spela på sin högsta nivå för att kunna nå ett slutspel.