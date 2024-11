Beskedet: Bryter med backen

AIK och Hampus Falk går skilda vägar.

Det meddelar den hockeyallsvenska klubben på sin hemsida.

Hampus Falk lämnar AIK. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Hampus Falk har stått utanför AIK:s lag de senaste matcherna.

Nu meddelar klubben att man går skilda vägar med den 27-årige backen.

– Vi kan inte erbjuda Falk den speltid som han vill ha och behöver och därför har vi kommit fram till detta beslutet, vi önskar nu Hampus lycka till i sin fortsatta hockeykarriär, säger sportchefen Niklas Persson till klubbens hemsida.

Hampus Falk anslöt till AIK från Vita Hästen inför förra säsongen och producerade fem poäng på 23 matcher under en säsong som präglades av skadefrånvaro. Denna säsong har 27-åringen noterats för två poäng på 15 matcher, där han snittat strax under 14 minuters istid per match.