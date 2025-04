Byter Vimmerby mot Nybro: ”Vill ta nästa steg”

Via college och Österrike tog sig Hampus Eriksson till Hockeyallsvenskan.

En succésäsong med Vimmerby senare har han nu skrivit på för Nybro.

– Det är en viktig egenskap som jag värdesätter högt, säger sportchefen Mikael Aaro om sitt nyförvärv.



Hampus Eriksson. Foto: Bildbyrån/Sara Damne.

Tidigare under onsdagen meddelade Vimmerby att lagets tre (!) poängbästa spelare lämnar. Eddie Levin, Hampus Eriksson och George Diaco.



Nu har även en av dessa presenterats av sin nya klubb – på ett ettårskontrakt.



– Det känns mycket bra att idag kunna presentera Hampus Eriksson som ny center för kommande säsong. Hampus är en stor och stark center på 197cm och 96kg och trots sin storlek rör han sig bra ute på isen. Han är stark på pucken och tar bra beslut med pucken vilket är en bra egenskap för att bland annat skapa långa anfall vilket vi hade problem med föregående säsong. Utöver kraftfullheten så finns det mycket spel och offensiv i Hampus och det visade han inte minst under denna säsong med sina 33 poäng. Han kan användas i alla spelformer och det är en viktig egenskap som jag värdesätter högt, säger Nybros sportchef Mikael Aaro på lagets sajt.

Tagit den långa vägen: ”Vill vara med på den resan”

Den nu 28-årige Hampus Eriksson är fostrad i Brynäs och Gävle, men hade inte spelat i Sverige sedan 2016 när han skrev på för Nybro inför 2024/25. Däremellan spelade han college-hockey i Nordamerika innan en vända via Österrike tog honom till Hockeyallsvenskan.



– Det ska bli jätteroligt att komma till Nybro och spela i Liljas Arena där det alltid är bra tryck. Det är även en uppåtgående förening som vill ta nästa steg och jag vill verkligen vara med på den resan. Publiken kan förvänta sig att jag alltid jobbar hårt för laget varje dag och vill hjälpa laget vinna matcher genom mitt spel med och utan puck, säger han själv i presentationen.



Läs även hockeysverige.se’s intervju från 2022 om Hampus Erikssons långa vägen till första proffssäsongen.