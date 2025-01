Experten sågar stjärnan: ”Jag hade gjort lika många mål”

IK Oskarshamn har det tufft under hösten.

En av räddningsplankorna skulle vara att värva stjärnforwarden Carter Camper, men det har inte alls lyckats.

Nu sågas han i TV4 Hockey-podden.

Carter Camper, 36, värvades in under hösten och har gjort tio poäng på 20 matcher, en siffra som är långt under det man är van vid att se honom leverera i Sverige och inte minst SHL.

På tre säsonger i SHL för Leksand gjorde Camper 121 poäng, vilket gjorde honom till en framstående spelare i ligan.

Inledningen har lett till att Oskarshamn, som inte gått särskilt starkt i Hockeyallsvenskan, har ryktats vara intresserade av att bryta med spelaren.

”Väldigt otränad”

I TV4 Hockey-podden sågar experten Per Svartvadet den amerikanske forwarden rejält.

– Han är väldigt väldigt otränad, det ser ut att vara helt fel nivå för honom. Jag är förvånad att han kommer så oförberedd till en säsong, säger han och fortsätter.



– Två mål och åtta assist, det hade jag och Staffan kunnat göra med den istid och powerplay han får spela. Kommer han att bli kvar? Förmodligen, ingen kommer att vilja ta i honom så det är bara att bita i det sura äpplet.