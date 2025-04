Vill inte bli hjälte: ”Ska ju till solstolen”

För första (?) gången i karriären väntar en match sju för Dick Axelsson, men ändå är han inte sugen på att själv avgöra.

Inför semifinal-avgörandet ger 37-åringen och Djurgårdens huvudtränare, Robert Kimby, sina tankar.

– Det står i arbetsbeskrivningen att man ska vara en elak jävel, säger Axelsson efter 8–3-resultatet i Södertälje.

Dick Axelsson möter media efter match sex i Södertälje. Foto: Simon Eld och Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

SCANIARINKEN (HOCKEYSVERIGE.SE)



Dick Axelsson var minst sagt i händelsernas centrum när Djurgården tvingade fram match sju under torsdagskvällen i Södertälje, men inte genom att återigen hamna i utvisningsbåset. Den 37-årige profilen som endast toppas av Arvid Costmar i DIF sett till utvisningsminuter i slutspelet, sparade istället snacket till spelargången.



– En spelare i Södertälje gick och gastade lite där. Han var väl en mot 20 så vi tryckte till honom lite, säger forwardsveteranen till media och fortsätter sedan om att hålla känslorna i styr:

– Känslorna i styr, jag vet inte… Man är där och man gör sitt jobb. Det står i arbetsbeskrivningen att man ska vara en elak jävel där ute och köra på, men humöret har blivit bättre helt klart.



Humöret var helt klart bättre. Axelsson klev av isen utan en enda uvisning och näst mest speltid efter Marcus Krüger. Två assist blev det också, varav en efter en vunnen puck bakom SSK:s mål, och den andra till Linus Klasens 8–3 som fastställde slutresultatet.



– Siffrorna blir stora. Så stora kanske inte matchen är i sig, även fast vi skjuter mycket skott. Jag gillar hur vi kommer ut och hur vi har tålamod. Vi får en dålig start emot oss, men stressar inte upp oss. Vi får lite hjälp av att vi får ett powerplay och kan hänga pucken och sen får vi en bra start på andra. Efter det tycker jag vi spelar med en bra trygghet, säger huvudtränaren Robert Kimby efter matchen.

Vill inte avgöra: ”Ska ju till solstolen”

För Dick Axelsson väntar nu karriärens första (?) match sju.



– Det var nog jävligt länge sedan… mer än gubba-minnet kommer ihåg, om jag ens har gjort det. Man lär sig något nytt, säger han och fortsätter:

– Kul. Man har lite rutin i alla fall så det är ett bra läge. Mycket att vinna, många kan bli hjälte. Vi längtar.



Hjälte vill dock inte 37-åringen bli.



– Nej, jag passar fram den. Jag låter de yngre få göra det. De ska ju iväg i karriären. En annan ska ju till solstolen en vacker dag. Någon annan får göra det, men jag ska vara på isen.



Vem blir hjälte?

– ”Mini-Fimpen”.

Sågar PP-spelet: ”Vi är odugliga”

Mötet i Scaniarinken hade dock kunnat se mycket annorlunda ut om inte den där första pucken trillade in från just ”Mini-Fimpen” (Victor Eklund) med några få sekunder kvar av ett fem minuter långt powerplay.



– Absolut blir det så, säger Axelsson om att Djurgården fick momentum från 1–1-målet efter en tung start, och fortsätter med att såga PP-spelet:

– Sen tycker jag att vi är odugliga i fem mot fyra idag också, så vi har en jävligt bra dag imorgon (fredag) att träna på det vi ska göra. Sen jävlar ska powerplay lossna.



Robert Kimby var inte riktigt lika hård mot sitt lags insats i spelformen.



– Det spelar ingen roll. Överlag gör vi tre. Det är det jag tar med mig, säger tränaren.



Innan det där 1–1 målet från Eklund hade Frans Tuohimaa blivit ett stort spöke för Djurgården med en hållen nolla i hela 137 minuter. Trots detta tonar Kimby ner betydelsen av att SSK tvingades till ett målvaktsbyte och att stockholmarna fick in hela åtta puckar.



– Det betyder att det är 3–3 i matcher. Jag tror absolut att det är skönt för dem att göra mål, men det spelar ingen roll. Förlorar vi nästa match är de målen inte värt något. Nu ska vi göra oss redo. Vi var här för att vinna matchen och ge oss själv chansen att gå vidare. Vi lyckades med det, men jobbet är inte klart än säger han.



Två av tre matcher på Hovet har slutat med förlust i semifinalserien, har ni en fördel där till match sju?

– Det blir bra att bryta en trend då, svarar Kimby kort med ett leende.