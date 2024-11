“Gubbshow” i 08-derbyt – Djurgården överlägsna i toppmötet

Djurgården städar av Södertälje i det heta toppmötet och 08-derbyt.

Då hade DIF rejäl “gubbshow” då Dick Axelsson förlänger målsviten och Linus Klasen låg bakom det mesta i 4-0-vinsten.

“Gubbarna” ordnade segern i 08-derbyt. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

HockeyAllsvenskan har “Superfredag” och kvällen inleddes då med ett hett möte mellan 08-rivalerna Djurgården och Södertälje.

Djurgården fick då en klart bättre start och satte ner foten direkt från nedsläpp där de tryckte ner SSK rejält i första perioden. Men det skulle tills de faktiskt fick utdelning då Frans Tuohimaa stod i vägen för det mesta.

Men med bara två minuter kvar av första perioden så kom 1-0 till DIF sedan Linus Klasen spräckt nollan i matchen med sitt tredje mål på fyra matcher sedan han kom tillbaka från petningen. Skotten var hela 17-5 till Djurgården i första perioden.

Irriterat efter tacklingen

I mittperioden så jämnade dock matchen ut sig mer och Södertälje kom upp och fick fler anfall ner mot Djurgårdszonen. Perioden kom då att präglas av en hel del utvisningar. Det blev framför allt väldigt irriterat sedan Nolan Stevens delat ut en sen tackling på Dick Axelsson. DIF-spelarna blev då rasande och började jaga Stevens över isen. Domarna tog en femma på isen men straffet sänktes sedan till en tvåa för interference.

Djurgården utökade till 2-0 i det efterföljande powerplay-spelet sedan Patrick Thoresen hållit sig framme och styrt in pucken.

– Jag tycker att vi spelar bra, framför allt i försvarszon. Vi ser täta ut bakåt, det enda Södertälje skapar är i PP. Jag är nöjd med vårt försvarsspel. Vi är nöjda med de första 40 men nu vi får se om kan få ihop 60 bra minuter, säger Thoresen till TV4 i pausen.

Dick Axelsson förlänger målsviten

Hemmalaget började sedan lysande i tredje perioden och fick återigen spela powerplay vilket ledde till ännu ett mål. Dick Axelsson är inne i ett galet måltempo just nu och hade gjort mål i sex raka matcher inför mötet med SSK. Han såg då ut att förlänga målsviten med ett direktskott i PP-spelet som gick in för 3-0. Men på reprisen syntes det att pucken touchade Patrick Thoresen innan den gick in och norrmannen tilldelades senare också målet.

Efter ytterligare några minuter så ändrades dock beslutet igen och Dick Axelsson fick målet. Han har nu gjort mål i sju raka matcher sedan han återvände från skada, en av de längsta sviterna i ligans historia. Rekordet ligger på mål i åtta raka matcher, en bedrift som John Henrion och Riley Woods lyckats med. Dick Axelsson har nu gjort hela 13 mål på blott 15 matcher den här säsongen.

Det kom sedan också ett tredje powerplay-mål då Arvid Costmar skickade in 4-0 mot slutet av matchen. Södertälje kom inte alls upp i nivå utan blev bollade då Hugo Hävelid stoppade alla de få chanser som SSK skapade. Lagets “gubbar” levererade då där Linus Klasen stod för 1+2, medan Patrick Thoresen och Dick Axelsson gjorde varsitt mål och Marcus Krüger stod för en assist.

Djurgården dominerade matchen rakt igenom, vann skotten med 38-18 och tog alltså hem en klar seger mot rivalen Södertälje. Resultatet innebär att DIF närmar sig SSK i tabellen och nu är fyra poäng bakom Södertälje.

Djurgården – Södertälje 4–0 (1-0,1-0,2-0)

Djurgården: Patrick Thoresen 2, Linus Klasen, Dick Axelsson, Arvid Costmar.

Södertälje: –