Därför valde burväktaren IKO: “Taggad till tänderna”

NCAA, ECHL, AHL, Polen, Danmark, Slovakien, Frankrike, Italien.

I väntan på att hans papper ska gå igenom Migrationsverket förklarar Evan Cowley IKO-valet.

– Jag älskar att spela i hungriga lag som slåss för titeln, säger han till Barometern-OT.

Evan Cowley i Univ. of Denver-tröjan 2017. Foto: Alarmy/Associated Press/Patrick Gorski.

Innan julen kom uppgifterna från Barometern. IK Oskarshamn skulle bryta med Tomas Rydén och ersätta honom med amerikanen Evan Cowley från italienska Asiago. Sedan dess har sportchefen, Oscar Alsenfelt skrivit på för Malmö och Rydén talat ut om sin tuffa höst, men ännu har inte Cowley debuterat.



– Det klart man är taggad till tänderna och vill att det bara ska gå så snabbt som möjligt, men samtidigt får man lite det man bad om med tanke på att jag flyttade lagom till jul. Jag förstår varför det dröjer, och vi vill försäkra oss om att vi gör allt på rätt sätt, följer lagen, och inte tar några genvägar, säger han nu till lokaltidningen Barometern-OT.



Den allsvenska klubben väntar fortsatt på att alla papper ska gå igenom Migrationsverket och har istället tvingats låna in en temporär lösning från hockeyettan.

IKO tog kontakt redan i somras: “En jättebra utmaning”

Under söndagen var den 29-årige Evan Cowley till slut på plats för att följa laget i Be-Ge Hockey Center – och berätta om sitt klubbval.



– För några veckor sedan kände jag att det var dags för en ny utmaning, och då var Oskarshamn ett av lagen som kom in i bilden. Jag tyckte det kändes som en jättebra utmaning med tanke på var de ligger i tabellen och deras målsättning om att ta sig tillbaka till SHL. Jag älskar att spela i hungriga lag som slåss för titeln, så det kändes som en perfekt match, förklarar han för Barometern-OT.



Oscar Alsenfelt ska ha hört av sig redan i somras, men valde då att gå med Emil Kruse och Tomas Rydén som sitt målvaktspar. 20 matcher senare, i italienska Asiago, närmar sig Cowley till slut en debut i svensk hockey. När det händer blir det sjunde landet i ordningen för hans del.



– Jag och min fru älskar att resa, att träffa lokalbefolkningen och uppleva nya kulturer. Det är det som jag tycker har varit häftigast under mina år i Europa. I USA ses jag som kanadensare och här ses jag som amerikan, men vid det här laget känner jag mig mer som en världsmedborgare än något annat, säger han.