Svaret – efter expertens uppmaning: ”Nöjda”

Björklöven måste leta efter en målvakt, menar TV4-experten Per Svartvadet.

Inför fredagsmötet med Kalmar svarade sedan Per Kenttä på hur han ser på läget.

– Aktivt letar vi inte efter nyförvärv, säger sportchefen till TV4.

Per Kenttä och Per Svartvadet. Foto: Bildbyrån (montage).

Melker Thelin fortsätter att storspela medan Joona Voutilainen är tillbaka i spelbart skick. Ändå menar TV4:s expert, Per Svartvadet, att Björklöven bör leta efter en förstärkning på målvaktspositionen.



– Det är lite upp till bevis nu. Defensiva spelet är något som spelarna och tränarna kan fixa till. En annan sak som kanske är den viktigaste. Karlskoga har två kanonmålvakter, Djurgården är på jakt efter en målvakt. Ska Björklöven ta steget upp då måste Kenttä gå på jakt efter en målvakt, säger han inför fredagsmatchen i Kalmar.

– Jag tror att det är tufft. Djurgården är definitivt ute efter en målvakt också. Björklöven och Kenttä behöver, som han gjort förut, trolla med knäna, fortsätter han.

Sportchefens svar: ”Just nu är vi nöjda”

I sändningen svarade sedan sportchefen, Per Kenttä, på hur han ser på en eventuell värvning.



– Just nu är vi nöjda med vad vi har. Vi tittar väl inte… givetvis håller vi örat mot rälsen och tittar om något kommer ledigt inför sluttampen, men aktivt letar vi inte efter nyförvärv, säger han till TV4.



Sportchefen var mer öppen för lösningar på backsidan – om det inte är så att Alfons Freij kan spela innan säsongen är över.



– På samma sätt där. Alfons Freij är långtidsskadad och vi får se om han hinner komma tillbaka i slutet av säsongen. Annars måste vi göra något på backsidan, men just nu sitter vi still i båten, säger Kenttä.