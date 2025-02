Sportchefens besked: ”Han är nog…

Det ser inte ut att bli någon återkomst i BIK Karlskoga för David Lilja – just nu.

Under fredagen gav sportchefen Torsten Yngveson en uppdatering kring sitt lag.

– Det blir nog ingen David i Karlskoga, säger Yngveson till TV4.

David Lilja och Torsten Yngveson. Foto: Bildbyrån och TV4.

Tidigare under fredagen fick BIK Karlskoga igenom sin värvningskupp när Alexander Ljungkrantz presenterades från Färjestad och SHL. Nu menar sportchefen, Torsten Yngveson, att det inte kommer att bli en liknanden lösning med Luleå och David Lilja innan lördagens deadline.



– Han är nog lite för betydelsefull för Luleå just nu som det verkar. Det blir nog ingen David i Karlskoga, säger Yngveson till TV4 i samband med mötet i Södertälje.

– Om inget oförutsett sker ikväll så är jag nöjd, fortsätter sportchefen om läget inför slutet på transferfönstret.



25-årige David Lilja är fostrad i Bofors och tog sig från U16 till över 250 matcher i tröjan innan han 2023 lämnade för spel i Luleå och SHL. I höstas var profilen tillbaka på lån över fem matcher när speltiden i Luleå var begränsad, men under gårdagen (torsdag) spelade forwarden cirka tio minuter i toppmötet mot Brynäs.

Skadestatusen: ”Har i stort sett fått klartecken”

Yngveson berättar även i TV4 att han hoppas på en comeback från skada för Jonatan Harju inom kort.



– Harju har väl i stort sett fått klartecken för att gå fullt, men sen behöver han ett par dagar eller någon vecka för att få känna att det håller ordentligt för matchtempo. Det är inte allt för långt borta hoppas vi, säger sportchefen.



När det gäller 28-årige Gustaf Franzén, som inte spelat sedan mars 2024, är läget mer komplicerat.



– Där får vi ta det lite försiktigare. Det känns väl bra för ”Frasse” vad vi förstår, men det är ett år sedan han spelade så där har vi ingen brådska, säger Yngveson till TV4.