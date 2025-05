Avslöjar: Doldisen närmar sig flytt till Sverige

I september 2024 fick Arvid Caderoth visa upp sig på LA Kings rookie camp.

Nu erfar hockeysverige.se att den 24-årige doldisen närmar sig en flytt hem till Sverige.

Arvid Caderoth i Michigan Tech. Foto: Alarmy/Andy Manis.

Under juniortiden i Frölunda var Arvid Caderoth kapten för spelare som Lucas Raymond, Elmer Söderblom, Erik Portillo, Linus Nässén, Samuel Fagemo med fler, men till skillnad från den skaran har den storvuxne forwardens karriär ännu inte lyft ordentligt.



Nu finns det Hockeyallsvenskt intresse för den 100 kg tunga pjäsen. Ingenting är klart än, men hockeysverige.se erfar att 24-åringen närmar sen en flytt hemåt.



– Jag stänger inga dörrar, även för det som händer i närtid. Jag ser campen som en stor möjlighet och sen får vi se vad som händer efter det, sade Caderoth själv till hockeysverige.se efter att han fått reda på att han skulle få chansen att visa upp sig på NHL-klubben, LA Kings, rookie camp i september 2024.



Lämnade Nordamerika i februari

Arvid Caderoth lämnade Sverige 2020 efter att han gjort 16 poäng på 28 matcher i Hockeyettan med Hanhals IF. Detta på lån från Frölunda. Det blev fyra år på college med Michigan Tech, varav två som kapten.



Till 2024/25 flyttade svensken vidare till Greenville Swamp Rabbits i ECHL, innan han i februari flyttade hem till Europa och Norden. Frederikshavn White Hawks i Danmark blev nästa klubbadress och hela elva poäng (5+6) trillade in under de första åtta matcherna.



Det återstår att se var den 195 centimeter långa forwarden väljer att fortsätta sin resa.



– Ja, jag känner mig mer redo för att spela seniorhockey. Det gjorde jag inte riktigt efter juniortiden i Sverige. Det var därför jag tog den här vägen. Det känns som att jag har mognat mer i spelet. Jag har lärt mig hur det är att spela på liten rink, blivit snabbare, starkare. Det är det som jag utvecklat mest, berättade han tidigare för hockeysverige.se.