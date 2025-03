Klart: Han blir nästa djurgårdstalang att prisas

Under gårdagen vann Victor Eklund Guldgallret. Nu står det klart att Anton Frondell blir årets rookie i Hockeyallsvenskan.

– Att dominera seniorscenen på det sätt Anton Frondell gjort under säsongen 2024/25 är en sällsynt bedrift, säger ligans sportchef Erik Ryman.

Foto: Bildbyrån.

Victor Eklund och Anton Frondell har tagit Hockeyallsvenskan med storm under de senaste månaderna. Nu prisas de båda jättetalangerna också för sina insatser. Under gårdagen vann Eklund som bekant Guldgallret, som går till ligans bästa junior.

Nu får även Frondell motta ett pris. 17-åringen har nämligen blivit utsedd till årets rookie i Hockeyallsvenskan.

– Frondell är dessutom en av de mest eftertraktade spelarna inför sommarens NHL-draft, och vid hemmamatcherna fylls läktarna av NHL-scouter som vill se honom i aktion. Frondell är en spelare som både imponerar nu och lovar stort för framtiden, säger Erik Ryman i ett pressmeddelande.

Anton Frondell blir årets rookie

Efter att ha varit skadad under hösten har Anton Frondell kommit tillbaka starkt under säsongen. Djurgårdstalangen landade till slut in på 25 poäng på 29 matcher efter en hysterisk form i avslutningen av grundserien.

I den första slutspelsmatchen mot Mora blev det också ett mål och en assist.

– Som en säsong alltid är har det varit bra många stunder och tufft andra stunder. Men det har mest bara varit hur kul som helst att få spela kontinuerligt med herrlaget och få möta några av de bästa lagen i landet. Jag ser fram emot ytterligare en säsong här i Djurgården, säger Frondell.