Björklöven hade vunnit tre raka matcher mot Nybro före fredagens match i Hockeyallsvenskan, med en målskillnad på 16–8. Men hemma i Liljas Arena bröt Nybro till slut Björklövens svit, och vann med 5–3 (0–0, 3–2, 2–1).

Julius Bergman matchvinnare för Nybro

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. I andra perioden var det Nybro som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–2.

Nybro gjorde 4–2 genom Julius Bergman efter 4.12 i tredje perioden.

Fredrik Forsberg reducerade dock för Björklöven med bara fyra minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Nybro kunde dock avgöra till 5–3 med 51 sekunder kvar av matchen genom Hannes Hellberg.

För Björklöven gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan Nybro är på nionde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Nybro och Björklöven i Hockeyallsvenskan. IF Björklöven har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Nybro Vikings IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Nybro är Djurgården. Lagen möts söndag 23 februari 16.30 i Liljas Arena. Björklöven tar sig an Oskarshamn borta onsdag 26 februari 19.00.

Nybro–Björklöven 5–3 (0–0, 3–2, 2–1)

Andra perioden: 1–0 (23.23) Felix Olsson (Alexander Molldén, Eero Savilahti), 1–1 (24.58) Marcus Nilsson (Daniel Viksten, Fredrik Forsberg), 2–1 (27.10) Louis Boudon (Marcus Bergman), 2–2 (29.10) Marcus Nilsson (Theoklis Theocharidis, Linus Cronholm), 3–2 (29.31) Ludwig Blomstrand (Hannes Hellberg, Erik Flood).

Tredje perioden: 4–2 (44.12) Julius Bergman (Erik Flood, Elias Stenman), 4–3 (56.20) Fredrik Forsberg (Jesper Lindgren, Mathew Maione), 5–3 (59.09) Hannes Hellberg (Louis Boudon, Marcus Bergman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-0-2

Björklöven: 1-1-3

Nästa match:

Nybro: Djurgårdens IF, hemma, 23 februari

Björklöven: IK Oskarshamn, borta, 26 februari