Svensk drömstart på VM – kross i premiären

Tre Kronor inleder hemma-VM på bästa möjliga sätt.

Sverige vinner nämligen premiären mot Slovakien med 5-0 sedan NHL-stjärnorna klivit fram.

Tre Kronor får en drömstart på VM i Stockholm.

FOTO: Emma Wallskog/Bildbyrån

I kväll släpptes äntligen pucken för Hockey-VM i Stockholm och det var ett Avicii Arena som var fyllt med förväntan inför Tre Kronors premiärmatch mot Slovakien.

Sverige inledde då lite skakigt i VM-premiären och Jacob Markström fick göra flera högklassiga räddningar för att hålla resultatet vid 0-0. Men sedan tuggade den svenska lagmaskinen igång och det blev då en rejäl ketchupeffekt för Tre Kronor.

Mikael Backlund, som inte kunde träna inför turneringen på grund av att hans utrustning saknades, var den som satte första målet efter en fin framspelning av Emil Heineman. Därefter kom både 2-0 och 3-0 av bara farten. Supertalangen Leo Carlsson utökade till 2-0 innan Jonas Brodin också letade sig in i målprotokollet, sex sekunder innan paussignalen kom.

Tre Kronor får drömstart på VM i Stockholm

3-0 efter 20 minuters hockey och Sverige hade då redan satt sig i en drömsits inför resterande 40 minuter.

I andra perioden fortsatte Tre Kronor sin drömstart då Elias Lindholm styrde in 4-0 efter ett skott av Erik Gustafsson. Det var då ett bekvämt läge inför den tredje perioden där Sverige mestadels bara kunde spela av matchen. Men de lyckades samtidigt också få in ytterligare ett mål. Mika Zibanejad visade på fotbollskunskaper då han elegant styrde in 5-0 med skridskon efter en passning av lagkaptenen Rasmus Andersson.

Målet fastställde slutresultatet 5-0 till Sverige. Den svenske stjärnmålvakten Jacob Markström fick då också en perfekt start på mästerskapet genom att hålla nollan i premiärmatchen.

Tre Kronor har nu inlett Hockey-VM med seger och tre poäng. Nästa uppgift för Sverige väntar redan under morgondagen då Österrike står för motståndet.

Sverige – Slovakien 5–0 (3-0,1-0,1-0)

Sverige: Mikael Backlund, Leo Carlsson, Jonas Brodin, Elias Lindholm, Mika Zibanejad.

Slovakien: –

Source: Sweden @ Elite Prospects