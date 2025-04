Tidigare NHL-stjärnan bryter ännu ett kontrakt

I juli bröt Jevgenij Kuznetsov sitt NHL-avtal för att flytta hem till Ryssland.

Nu har Stanley Cup-vinnaren även tackats av i SKA St. Petersburg – trots fyraårskontraktet.

– Jag har ledgångsreumatism, jag tog piller och sprutar varje dag. Jag kunde inte sova och fick max två timmar per natt. Jag är inte den som klagar men jag behövde det, och det var ingen som trodde mig. Brian McClellan (Washingtons general manager) visste inte ens att jag har lidit hela säsongen.



Så lät det i somras när Jevgenij Kuznetsov öppnade upp för Sport-Express om den tuffa tiden i USA som fick honom att bryta NHL-avtalet med Carolina Hurricanes och flytta hem till Ryssland.



Nu, efter 45 matcher med SKA St. Petersburg, bryter den tidigare storstjärnan ännu ett kontrakt i förtid.



Under tisdagskvällen meddelar nämligen KHL-klubben att parterna ömsesidigt sagt upp samarbetet som var tänkt att pågå under fyra år när han skrev på i juli.

Jevgenij Kuznetsov gjorde totalt 568 poäng under 723 grundseriematcher med Washington Capitals över elva säsonger, innan han lämnade klubben efter en svag inledning på 2023/24. Runt julen skrevs han sedan även in i NHL:s assistansprogram för missbruk.



– Många i min närhet väntar på att jag ska skita på mig. Det är det som är det lömska. Det finns en motivation i att bevisa att jag inte har förlorat mina hockey-kunskaper. Jag har inte glömt hur man spelar hockey, det är det viktigaste, har han tidigare sagt.

Thank you for your efforts, Evgeny!



SKA Hockey Club and Evgeny Kuznetsov have mutually terminated the forward’s contract.



He made 45 appearances for our team this season, recording 40 (13+27) points.



Good luck for the future!#hcSKA pic.twitter.com/w1Ponajjio