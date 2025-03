Synar svenska VM-truppen ”Väldigt stora förväntningar”

Damkronorna har inte tagit en VM-medalj sedan 2007.

Men inför VM i Tjeckien har nu Sverige förhoppningar om att bryta medaljtorkan.

– Jag har väldigt höga förväntningar. Jag vill vinna och det går jag in med till varje match, säger förbundskapten Ulf Lundberg.

Sophie Johansson samt förbundskapten Ulf Lundberg ger sina synpunkter på den svenska VM-truppen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

SOLNA (Hockeysverige.se)

Igår presenterade Ulf Lundberg den trupp som ska representera Sverige i VM senare i vår. Efter presskonferensen i Svenska Spels lokaler i Solna satte hockeysverige.se sig ner med Förbundskaptenen Ulf Lundberg och tidigare SDHL-spelaren, Sophia Johansson för att titta närmare på truppen.

Målvakterna: ”Ett väldigt bra team tillsammans”

Målvakter: Emma Söderberg, Ida Boman samt Ebba Svensson Träff.

Sophie Johansson:

– Jag tycker att det är en stabil målvaktssida och de tre målvakterna jag också hade tagit med. Det finns även några yngre målvakter som också gjort det bra och kunnat ta en plats.

– Som jag ser det är Emma eller Ida den tilltänkta förstamålvakten. Av det jag har sett kommer just Ida från en väldigt bra säsong.

Emma Söderberg, Ida Boman och Ebba Svensson Träff är den svenska målvaktstrion.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Ulf Lundberg:

– Även Lisa Jönsson har gjort det jättebra i Northeastern liksom Felicia Frank i Quinnipac och Frida Axell i Luleå, så det finns några till som är där och hugger.

– Tindra Holm flyttade från Long Island till Minnesota-Duluth väl medveten om att det kunde bli tufft med speltid. På Long Island fick hon spela så mycket hon ville. Nu har det blivit lite mer matcher för Tindra senaste tiden, men (Éve) Gascon har stått det mesta där borta. Det här valet hon gjort går inte att vrida och vända på. Man vet inte hur det gått om hon varit kvar på Long Island. Nu måste Tindra se sig om vad hon ska göra nästa säsong eftersom hon är klar där borta och skaffat sig en bra civil utbildning.

– Jag tycker att Emma, Ida och Ebba, som var på OS-kvalet och visat att dom är ett väldigt bra team tillsammans, känns riktigt bra att ha ihop. Ebba kommer tävla som bara den för att både vara back-up och stå matcher.

– Ida har visat även i landslaget att hon klarar nivån och hela tiden utvecklar det här med ”vad händer när jag släppt in ett mål” eller gjort en mindre bra action. Nollställningen.

– Jag blir såklart glad varje gång Emma Söderberg får stå där borta (PWHL). Hon imponerar med hur hon kan komma upp som en tiger oavsett vad när hon är med i landslaget. Ett superfokus.

Backarna som ska ersätta Maja Nylén Persson

Backar: Linnéa Andersson, Emma Forsgren, Paula Bergström, Anna Kjellbin, Mira Jungåker, Ida Karlsson, Jenna Raunio och Annie Silén.

Sophie Johansson:

– Det är även en stabil backsida. Såklart ett jätteavbräck med Maja (Nylén-Persson). Jag ser henne som en av viktigaste spelarna i landslaget, men precis som Uffe sa på presskonferensen får andra spelare steppa upp. Kanske att det på så vis för med sig något bra, men det är såklart att laget kommer sakna henne på isen.

– Annars tycker jag att det är en spännande och bra blandning, lite olika speltyper. Kjellbin kommer få ta ett stort ansvar. Hon är en väldigt trygg spelare både på och av isen. En bra förebild för yngre spelarna.

– Emma Forsgren är en spelare jag tycker är väldigt stabil på isen. Henne kan man nästan slänga in i vilken situation som helst och det känns som en bra backsida.

Mira Jungåker, Emma Forsgren och Jenna Raunio är tre backar som kommer att behöva kliva fram i Maja Nylén Perssons frånvaro.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Ulf Lundberg:

– Av våra åtta backar är fem ”rightare”. Vi vill oftast spela så spelaren har klubban ut mot sarg, men en sådan som Jenna Raunio, det spelar ingen roll vilken sida hon spelar på.

– Apropå Majas frånfälle kan Raunio och Jungåker vara två som kan visa ytterligare en nivå internationellt.

– Stabilitet och funktionalitet är något vi behöver ha på backsidan. Vi har som ett ”mission” att vi behöver spela upp pucken snabbare nerifrån. När vi kommer i väg, får bra ingångar, bra i fyra mot treor, tre mot tvåor och så vidare, är vi vassa.

– Vi har pucken mycket i offensiv zon och försöker hitta alla möjliga vägar in. Då är också det så att motståndarna är samlade som en femma på en tärning. Snabbare spel nerifrån och ett pass till blir viktigt då. Det blir mycket backarna som sätter i gång det spelet som en katalysator.

Hanna Olsson tillbaka efter petningen

Forwards: Josefin Bouveng, Lisa Johansson, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson, Lina Ljungblom, Wilma Sundin, Lova Blom, Hanna Thuvik, Hilda Svensson, Ebba Hedqvist, Mira Hallin, Hanna Olsson samt Linnea Johansson.

Sofie Johansson:

– Generellt är det en ung trupp, vilket kan vara bra. Unga spelare som kanske inte tänker lika mycket utan bara går in och kör.

– Kanske att det varit målskyttet som det varit lite si och så med innan. Det gäller att man kommer in med den här hungern och skärpan för att sedan stänka dit puckarna.

– Hanna Olsson har varit utanför truppen, men kommer nu tillbaka. Jag tror att hon kommer in väldigt hungrig. Hon bidrar också mycket både på och utanför isen.

Sofie Lundin, Hilda Svensson och Hanna Olsson är tre av spelarna som ska drivande i offensiven.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Du har spelat med Hanna Olsson, vad är det hon bidrar med som du ser det?

– Hanna är en ledare. Hon gör allting väldigt bra och är samtidigt ödmjuk mot både äldre och yngre spelare.

– När jag spelade med henne var hon redan en stjärna, men det märktes inte på henne i omklädningsrummet. Hanna är alltid den som vill vinna och ta alla till den nivå att man är där och också gör allt för att vinna.

– Sedan har vi spelare som Sofie Lundin som jag tycker har gjort en jättebra säsong och tagit kliv. Samma sak med Lova Blom. Dessutom har vi yngre spelare som exempelvis Hilda Svensson. En otroligt imponerande spelare som jag vill se mer och mer av.

– En bra blandning av spelare och får man till det här lilla extra i målskyttet kommer vi absolut kunna gå långt.

Ulf Lundberg:

– Det känns jättebra att ha fem centeralternativ. Två träningsmatcher innan VM, vilket kommer vara jättebra eftersom vi då kan spela ihop våra enheter eftersom det inte får bli som att en ny säsong börjar när det är VM.

– Om vi tittar på OS-kvalet senast så vann vi med totalt 16-0. Tar vi då Hilda Svensson, Lina Ljungblom, men även Sofie Lundin så kan alla tre bättre än vad dom visade där.

– Linan med Hanna Thuvik, Sara Hjalmarsson och Lisa Johansson gick verkligen i bräschen där. Det har dom gjort tidigare också, men lite mer som en investeringslina nu. Den här linan gör nu mål också och är föredömen i hela spelet.

– Jag hoppas på den här kittlande konkurrenskänslan. Samtidigt som alla ska bidra oavsett vem som dressar eller är på ”line-upen” eftersom det är Tre Kronor man spelar, men man ska också kampa om istiden.

Hur högt ska Damkronorna sikta?: ”Gärna medalj”

Vilka förväntningar har ni på Sveriges prestation i VM?

Sofie Johansson:

– Jag har väldigt stora förväntningar. Absolut semifinal. Gärna en medalj.

Ulf Lundberg:

– Jag har ett härligt pirr inför VM och vet att det kommer handla otroligt mycket om här och nu. Varje, byte, varje period, varje match.

– Jag har också väldigt höga förväntningar. Jag vill vinna och det går jag in med till varje match. Det vill samtliga ledare i den här gruppen och även samtliga spelare.

– Vi behöver vinna första matchen till att börja med. Efter det vinna gruppen, vilket vi verkligen går för. Sedan blir det steg två i det hela. Då säger du Ronnie, ”Ni slog Tjeckien senast”.

– Ja, svarar jag då och att det kan bli Tjeckien i en kvartsfinal, avslutar Ulf Lundberg med ett leende.