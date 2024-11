Det har varit en jobbig säsongsinledning för Jesper Wallstedt efter att Minnesota Wild skickat honom till Iowa i AHL. Under söndagen åkte han på en ny förlust efter fem mål i baken mot Grand Rapids Griffins.

Jesper Wallstedt har fått en tuff start på säsongen i AHL.

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

I fjol gjorde han sina första starter i NHL och imponerade stundtals under de tre matcher han fick med Minnesota Wild.

Den här säsongen, hans tredje i Nordamerika, skickades Jesper Wallstedt till AHL efter att Filip Gustavsson och Marc-André Fleury fått fortsatt förtroende med NHL-laget. I farmarlaget Iowa Wild har 22-åringen upplevt en jobbig säsongsstart.

Under söndagen gjorde han sin tionde match för säsongen och släppte in fem mål på 29 skott när Wild föll med 2–5 mot Grand Rapids Griffins, Detroit Red Wings farmarlag. Jesper Wallstedt har tre vinster hittills och en räddningsprocent på 86,0 och 4,34 insläppta mål per match i snitt. I fjol stoppade han 91 procent av skotten och var för andra året i rad uttagen till ligans All-Star Game.

Iowa Wild har haft det tungt som lag med bara 13 inspelade poäng på 16 matcher så här långt.

I nattens match lämnade Grand Rapids svenska duo William Wallinder och Gabriel Seger isen med varsin assistpoäng.

Sex insläppta mål för Magnus Chrona

Även Magnus Chrona hade en tuff söndag i AHL. Svensken släppte in sex mål på 33 skott när hans Milwaukee Admirals, farmarlag till Nashville Predators, föll med 5–6 mot Cleveland Monsters efter förlängning.

Chrona, som kom till Nashvilles organisation tillsammans med David Edstrom i Jaroslav Askarov-trejden, har i övrigt haft en fin start på säsongen. Efter sju matcher har han räddat 91,8 procent av skotten.

I Milwaukee stod backen Adam Wilsby för en assist. Detta efter att ha kommit tillbaka till AHL efter att ha varit uppkallad av Nashville.

Backtalangen David Jiricek, draftad som sjätte spelare av Columbus Blue Jackets 2022, blev matchvinnare i förlängningen. Den snart 21-årige tjecken skickades ned till AHL förra veckan efter att ha haft svårt att få speltid i NHL. Mycket tyder på att Columbus kommer att trejda honom efter två säsonger där han inte lyckats bli ordinarie i NHL – och där han uttryckt frustration över det.

Formen stiger för Marcus Högberg

En tredje svensk målvakt som var i farten i AHL i natt var Marcus Högberg. Han stoppade 24 av 25 skott när Bridgeport Islanders besegrade Hartford Wolf Pack med 4–1.

Efter att ha haft det tungt under inledningen av säsongen har fjolårets MVP i SHL steppat upp de senaste matcherna. Han tog sin första vinst för säsongen förra helgen och hade en stark insats med 32 räddningar i lördagens strafförlust mot Charlotte Checkers. Detta efter att ha gått förlorande ur sina sex första matcher i AHL sedan återkomsten till Europa.

Högberg har en räddningsprocent på 90,3 efter åtta starter i ligan.

Fredrik Karlström hade en assist för Islanders i samma match. Han står noterad för tio poäng (8+2) på 18 matcher.