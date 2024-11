Stängs av – efter att ha kört över svenske målvakten

Backen Ben Harpur körde på och skadade den svenske målvakten Felix Sandström under en AHL-match i helgen. Nu stänger ligan av honom i fyra matcher för pååkingen.

Ben Harpur straffas med en fyra matcher lång avstängning för pååkingen av Felix Sandström. Foto: Jonathan Tenca/CSM/Sipa USA

Det var under fredagsnattens möte mellan Rochester Americans och Hartford Wolf Pack i AHL som den udda pååkningen ägde rum. I slutet av andra perioden, med Rochester i en trygg 5–1-ledning, lämnade Hartfords Ben Harpur sin backposition och åkte rakt in i en intet ont anande Felix Sandström. Den svenske målvakten föll rakt in i den egna målburen och skadade sig så illa att han inte kunde fullfölja matchen.

Harpur fick matchstraff för charging i matchen som slutade med en 6–3-seger för Rochester. Men det stannar inte där. Under lördagen meddelade AHL att veteranen stängs av i fyra matcher för sitt agerade.

Sandströms skadestatus är oklar, men han fanns inte ombytt i Rochesters 0–5-förlust mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins i natt. Laget sajnade Matt Vernon från ECHL-laget Jacksonville Icemen på en tryout för att ha två målvakter i truppen under hans frånvaro. Vernon som för övrigt är son till Hall of Fame-målvakten Mike Vernon.

Efter fredagens match spekulerades det på plattformen X om pååkningen av Sandström var en hämndaktion från Harpurs sida. Hans fjolårssäsong tog nämligen slut efter en kollision med den svenske målvakten, då i Philadelphias farmarlag Lehigh Valley Phantoms, redan i november. Harpur tvingades till en operation efter sin skada och begränsades till sju matcher på hela säsongen.

29-åringen har tidigare spelat 198 NHL-matcher för Ottawa, Nashville och New York Rangers under karriären.

Se incidenten i videospelaren ovan!